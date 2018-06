El Gobierno del Estado se comprometió a pagar 120 millones de pesos sólo por el primer año de arrendamiento de 420 vehículos nuevos destinados a la Fiscalía General del Estado (FGE), informó el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.El contrato, realizado por adjudicación directa, tiene una vigencia de 32 a 36 meses con la empresa Casanova Rent Volks, dio a conocer.“No es un gasto adicional, sino la reorientación del gasto de la FGE. Las partidas de mantenimiento, llantas, etcétera, se destinaron a este contrato y se dan de baja igual número de vehículos viejos”, anunció Peniche Espejel.“La inversión de 420 vehículos para el primer año es de 120 millones de pesos a la empresa, es Casanova Rent Volks, líder en el mercado. Esta empresa administra contratos similares con Semarnat y Profepa, según sabemos”, dijo el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.Esta compañía es una de las cuatro empresas que dominan el arrendamiento de autos y camionetas del gobierno federal, documentó la Revista Expansión una investigación periodística publicada el 16 de mayo del 2016.“Según consta en documentos oficiales, sólo cuatro de 26 empresas han obtenido 90 por ciento de los contratos de arrendamiento vehicular de entidades del Gobierno federal desde 2013”, cita el texto periodístico.Agrega que sólo del 2013 al 2016, compañías como Casanova Rent obtuvieron contratos que superan los 7 mil 546 millones de pesos en esta administración.Incluso en abril de 2015, el Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la PGR en contra de la Comisión Federal de Electricidad por un contrato otorgado a Casanova Rent, pero no se hizo nada, no se inició la investigación”, dijo entonces la senadora del PAN, Marcela Torres, a la revista.El viernes el gobernador Javier Corral Jurado y el fiscal general entregaron 113 vehículos que fueron adquiridos con recursos del Gobierno del Estado y a través del esquema de arrendamiento.El lote de camionetas será utilizado exclusivamente para la Zona Norte, que comprende municipios del noroeste del estado y el Valle, está conformado en su mayoría por camionetas tipo pick up marca Ford F-150 modelo 2018, de doble cabina y doble tracción, informaron los servidores públicos.Incluye además autos tipo sedán, destinados para Ministerios Públicos y personal administrativo, dieron a conocer.El fiscal, sin dar a conocer la inversión durante el acto público, dijo que se buscan recuperar las capacidades institucionales de la Fiscalía, la Agencia Estatal de Investigación y Comisión Estatal de Seguridad, que se habían perdido por la mala administración y los efectos de la corrupción del pasado.Respecto a la transacción comercial realizada por la vía de adjudicación directa, Peniche Espejel precisó que existe un contrato de servicio tipo arrendamiento.“No es un arrendamiento financiero. Este proyecto ofrece ventajas porque es un sistema full service. Esto significa que el proveedor se encarga de mantenimiento, servicios, seguros, pagos de derechos, llantas y a mantenerlas operativas durante la vigencia del contrato, es decir de 32 a 36 meses”, dio a conocer.Aseguró que esto no significó un gasto adicional para la FGE en detrimento del erario y los ciudadanos.“(Se tratal de) la reorientación del gasto de la FGE. Las partidas de mantenimiento, llantas, etcétera, se destinaron a este contrato y se dan de baja igual número de vehículos viejos”, afirmó.Cuestionado respecto a la elaboración de un estudio de factibilidad que justificara el arrendamiento en lugar de la adquisición, el fiscal general dijo que fueron varios los estudios elaborados: por Hacienda, el Secretariado Ejecutivo y Función Pública.“El costo de operación con las unidades que se tenían era muy elevado por el nivel de deterioro, el mantenimiento era mayormente correctivo. Adquirir vehículos representa más gastos, primero al pagarlas al contado, ya que no se tiene el dinero y en segundo el mantenimiento, ya que en este esquema el pago se difiere en el tiempo por ser mensual y se elimina cualquier pago por mantenimiento, seguros e impuestos”, destacó.Refirió que el análisis de factibilidad inició desde el año pasado cuando se tuvieron que comprar 90 patrullas.“En ese entonces se pretendió un arrendamiento financiero, pero por ser a final de año no hubo tiempo y se tuvieron que comprar”, dijo.La Fiscalía dará de baja de su parque vehicular 420 unidades utilizadas como patrullas por parte de la FGE.Esto se debe a un condicionante de Hacienda, de reducir el mismo número de vehículos que se reciben.“Esto es porque el contrato se paga con el gasto de las 420 unidades que se dan de baja. Las unidades que se dan de baja significaban un gasto mayor cada año por el desgaste acumulado”, dijo el fiscal general.Precisó que las unidades que se reemplazan son modelos 2010-2012, que tienen una vida útil recomendada de tres años mientras que los modelos de los vehículos utilitarios son 2006-2010, que tienen una vida útil de 4 a 5 años.“En pocas palabras los vehículos con que contaba Fiscalía son mayormente obsoletos. Para el próximo año hay que buscar la forma de reemplazar cuando menos otras 100 patrullas de la CES y 150 de la AEI”, dijo Peniche Espejel.• Ford F-150 modelo 2018, de doble cabina y doble tracción• Vehículos autos tipo sedán para Ministerios Públicos y personaladministrativoEl arrendamiento incluye:• Mantenimiento• Servicios• Seguros• Pagos de derechos• Llantas

