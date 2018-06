Con retraso, llega convoy con boletas

Por la avería de uno de los tráileres, las boletas electorales del proceso federal se retrasaron en llegar a Chihuahua hasta un día, en el caso de Parral y Delicias, y hasta seis horas a Juárez.El material contiene las boletas en las que los chihuahuenses votarán presidente de la República, diputados federales y senadores el próximo 1 de julio.El vocero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ever Haro, informó que la documentación electoral procedía de la Ciudad de México en nueve tráilers que se dividirían cada uno, custodiados por elementos del Ejército Mexicano, a las nueve juntas distritales distribuidas en el estado.La llegada estaba programada para el sábado a las cinco de la tarde en el caso de Parral y Delicias, mientras que para Chihuahua y Cuauhtémoc para la mañana del domingo, y para las otras cuatro juntas ubicas en Juárez entre las 12 del mediodía y las cuatro de la tarde.El retraso provocó que llegaran para ayer; en el caso de Juárez, el material arribara alrededor de las nueve de la noche, según informó Haro, aunque al cierre de edición no se confirmó la llegada.Uno de los camiones que las trasladaba en convoy sufrió un desperfecto en la carretera, por lo que los militares ordenaron no continuar hasta repararlo. Aunado a lo anterior, el material no se mueve de noche, por lo que pernoctaron en las instalaciones militares ubicadas a su paso, anotó.Se trata de alrededor de seis millones de boletas electorales, tres veces el listado nominal de 2 millones 743 mil 260 votantes, hombres y mujeres, que tiene la entidad.El material está constituido además por paquetes de tinta indeleble, actas donde se inscribirán los resultados de las votaciones federales, mamparas y urnas para ejercer el voto y elegir a senadores, diputados federales y el presidente de México.Una vez que el material fue resguardado en las juntas distritales del estado, el INE ofreció oficinas adecuadas a los militares para que su trabajo de custodia de boletas, actas y casillas continúe las 24 horas hasta que las elecciones federales concluyan.“Es un mecanismo que genera confianza y que da fe en que el proceso se estará llevando en tiempo y en forma para fomentar la participación de los ciudadanos”, dijo Ever Haro, sobre la participación en conjunto del máximo órgano electoral del país y la Sedena.El funcionario destacó que el material con el cual se produjo el papel, donde fue impreso el contenido de las boletas en todo el país provino de Chihuahua y fue llevado hacia la Ciudad de México para posteriormente ser resguardado en una bodega de Tepotzotlán, Estado de México.“Los filamentos de color en el papel, las marcas de agua del INE hechas con un rodillo especial que también es custodiado por la Sedena, vuelven a estas boletas prácticamente infalsificables”, aseveró Ever Haro.El portavoz del INE aseguró que pese al retraso no hay afectaciones. “En cuanto a la entrega programada sí hubo retraso, en tiempo de ley no, porque el mandato es entregar las boletas veinte días antes de la elección”, precisó el funcionario electoral. (Con información de Miguel Chavarría)• 6 millones deboletas electorales• Tinta indeleble• Actas de resultados• Mamparas• UrnasAlgunos de los mecanismos de seguridad para prevenir lafalsificación de las boletas• Filamentos de color en el papel• Marcas de aguaListado nominal deelectores en Chihuahua