Prefieren médicos el sector privado

En seis años, el número de médicos que trabajan en el sector privado de Ciudad Juárez aumentó 5 veces, muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).De acuerdo con las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares del Instituto, mientras 2010 cerró con sólo 200 galenos que ofrecían el servicio, en 2016 ya sumaban mil 266.Este fenómeno no sucedió en municipios como Chihuahua, donde los datos indican que la cantidad de médicos que ofrecen consultas se redujo en un 35.8 por ciento, al pasar de 148 en 2010 a 95 en 2016.Sin embargo, mientras el tamaño del gremio médico privado creció en Ciudad Juárez, la demanda de consultas generales y de especialidades siguió una tendencia distinta.Los datos del Inegi revelan que las consultas de especialidades disminuyeron de 60 mil 914 que se registraron en 2010 a sólo 17 mil 957 contabilizadas al cierre de 2016.Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de la sección de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, consideró que las cifras sobre consultas están fuera de la realidad.“Hay especialidades en la ciudad que están saturadas tanto en el medio público como en el privado”, dijo.En el caso de la dermatología, mencionó que si alguien trata de hacer una cita actualmente, la consulta será en una o dos semanas. “Eso habla de que están saturados. Lo mismo con ginecólogos y pediatras”.Desde la perspectiva del especialista en medicina del trabajo, expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Ciudad Juárez, la demanda de medicina privada ha crecido en la localidad.“Aun cuando ha disminuido la capacidad económica, los médicos han hecho importantes esfuerzos por ofrecer servicios a costos razonables, incluyendo a veces muchos descuentos y la parte de servicio comunitario”, comentó Soberanes Maya.A mediados del año pasado, El Diario documentó que los consultorios de medicina especializada son los establecimientos privados de salud más numerosos en esta ciudad.En ese entonces, datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi indicaban que en Juárez operaban mil 401 negocios médicos de consulta externa y algunos otros relacionados.De la cifra total, 868 eran consultorios médicos, de los que 402 eran de especialistas no remunerados por el gobierno y 249 de médicos generales a los que tampoco les paga el Estado.• En 2010 había 200 particulares• Para 2016 llegó a 1,266• Algunas especialidades siempre están saturadas• En 2017 había unos 868 consultorios• De esa cifra 650 no eran cubiertos por el Gobierno

