Ley de publicidad incluye 'mordaza'

La iniciativa de la Ley para la Asignación de Publicidad Oficial presentada por el Ejecutivo incluye condiciones para los medios de comunicación contratados como no difundir “narcomantas” ni mensajes “del crimen organizado o de grupos terroristas”.Propone también la creación de un consejo consultivo formado por cinco personas con “prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación y/o transparencia” que vigilará el cumplimiento de la nueva ley y podrá recomendar la cancelación de contratos.Para los medios de comunicación que busquen obtener este tipo de transacciones, el nuevo articulado exige también requisitos como un código de ética de “estándares internacionales”, contar con un defensor de las audiencias y utilizar al menos un 20 por ciento de las ganancias por publicidad oficial en capacitación a periodistas.La iniciativa fue entregada el pasado jueves por el Poder Ejecutivo del estado a la oficialía de partes del Congreso local, dentro del plazo dado por el Congreso de la Unión a las entidades federativas para armonizar sus marcos jurídicos con la nueva Ley General de Comunicación Social, aprobada el 25 de abril pasado.De avanzar, sujetaría a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los municipios y las entidades paraestatales.“(Promueve) una asignación, contratación y control de la pauta publicitaria oficial bajo los principios de interés y utilidad pública, transparencia, equidad y pluralidad de medios, austeridad y buen uso de los recursos públicos, no discriminación y libertad de expresión”, dice la exposición de motivos de la propuesta del Gobierno de Javier Corral.Otro elemento del proyecto es la creación de un tope al gasto que se puede destinar a la publicidad oficial y que, en cada año fiscal, no puede exceder del 0.5 por ciento del total del presupuesto de egresos.Los condicionamientos a los medios de comunicación que busquen acceder a los contratos aparecen en los artículos 26 y 27.“Las autoridades se abstendrán de contratar publicidad oficial en medios en los que se difunde propaganda del crimen organizado o de grupos terroristas, incluyendo mensajes en imágenes de mantas, cartulinas, grafiti, fotografías, videos o semejantes”, dice el artículo 26, último del capítulo sobre “Los criterios de asignación y contratación”.El siguiente establece los siete “requisitos para la asignación” de las pautas con los que deben cumplir los medios de comunicación, entre los que también se incluyó estar registrados en un padrón estatal.El Congreso del Estado tiene hasta el 9 de agosto para discutir y aprobar la propuesta, de acuerdo con el plazo fijado por el Congreso de la Unión, y entraría en vigor el 1 de enero de 2019. (Sandra Rodríguez Nieto/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.