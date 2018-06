Identifican a 2 de los 6 asesinados el viernes

Sólo dos de las seis primeras víctimas de homicidio del mes de junio fueron identificadas hasta ayer por familiares ante la Fiscalía del Estado Zona Norte.El agente investigador del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Ministerial Investigadora que fue abatido a tiros la noche del viernes en la colonia Francisco Villa, fue identificado como Jorge Iván Ortega Rivera, de 29 años de edad.Múltiples disparos de arma de fuego fueron la causa de muerte oficial, mientras que uno de sus compañeros se encuentra grave en un hospital local, de acuerdo con información de la dependencia.Ambos fueron atacados a las 8 de la noche del viernes en las calles Acacias y Latón, mientras montaban vigilancia discreta en un auto particular marca Honda Civic de color azul oscuro sin placas de circulación.Más de tres personas llegaron en un auto Lincoln de color crema y se bajaron a disparar contra los que investigaban delitos de narcomenudeo, según se informó.En otro hecho murió Rubén Díaz Torres, de 37 años de edad, en las calles Riveras de San Blas y Riveras Del Valle en la colonia Riberas del Bravo, a las 7:30 horas del viernes, mismo que recibió seis balazos en distintas partes de su cuerpo de calibre .40, dijo Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía.La víctima de este último caso contaba con antecedentes penales por robo con violencia de vehículo y a casa habitación, se supo de forma extraoficial.El vocero informó que hasta ayer no se había logrado identificar a la pareja encontrada asesinada envuelta en cobijas y con signos de tortura a las 9 de la noche en la colonia Río Bravo, en la zona de Waterfill.Comentó que los dos cuerpos fueron hallados tirados en un lote baldío cerca de las calles Rio Verde y Rio Candelaria y se trataba de una mujer de 35 años, aproximadamente, y un hombre, cuyos cuerpos fueron llevados al Semefo para realizarles la práctica de la necropsia que pudiera determinar las causas de muerte.Ruvalcaba agregó que no se ha identificado aún un hombre más que fue encontrado sin vida en el parque industrial Electrolux.Dijo que esta persona estaba atado de pies y manos, además en su pecho fue colocado un mensaje con la leyenda 300. No se determinan las causas de muerte.De forma extraoficial se identificó otro cuerpo con el nombre de Jorge Armando Arámbula Cardoza, de 38 años de edad, asesinado de varios disparos a las 22:30 horas en la colonia Salvarcar, donde vecinos escucharon varias detonaciones y reportaron tener a la vista a un hombre que yacía en medio de la calle Coahuila, en su cruce con Del Valle.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.