Lo arrestan por hacerse pasar por ministerial

Un presunto “madrina” fue detenido por segunda ocasión en menos de mes y medio, por parte de agentes preventivos municipales tras hacerse pasar como agente ministerial.El detenido llevaba todo el equipo de un oficial en activo, incluso uniforme de la Fiscalía, a excepción de una pistola real, ya que la que usa para aparentar es de postas, informó Arturo Sandoval, vocero de la SSPM.La detención se realizó en el cruce de las calles Puerto Dunquerque y Puerto Palma, de la colonia Tierra Nueva I.El hombre, identificado como Rafael Alberto A.S., fue abordado por municipales cuando circulaba en un Uber, un Nissan Sentra, sobre las calles en mención junto con dos personas más, que también fueron presentadas ante el juez de Barandilla por obstruir la labor preventiva, se aseguró.La información menciona que el ahora detenido bajó del vehículo y se identificó como agente de la Policía Ministerial Investigadora, por lo que pidió oportunidad de seguir su camino, aunque no pudo comprobar su dicho con una identificación oficial.Los preventivos lo reconocieron como el hombre que fue detenido anteriormente por la misma razón, que se hace pasar por ministerial, y al confirmar que no contaba con registro alguno en el sistema oficial de la dependencia, lo arrestaron nuevamente y lo acusaron por el delito de usurpación de funciones, según se dio a conocer.El historial de Plataforma Juárez dice que la primera vez fue consignado a Fiscalía el día 25 de abril del año en curso, pero aparentemente no lleva un proceso por ese motivo.Esa vez tenía en su en poder de una fornitura, un radio de comunicación, un arma larga con la leyenda MK-177 y una pistola tipo escuadra, ambas resultaron ser de postas.

