Calor récord deja sin agua a 45 colonias

La calurosa temperatura que se registró ayer en la región igualó un récord de 10 años, con 39 grados centígrados (103 Fahrenheit), y causó estragos en el suministro de energía eléctrica para pozos de agua que dejaron de funcionar.El hecho provocó desde baja presión hasta falta de suministro en 45 colonias de la ciudad, ubicadas tanto al oriente como en el sur y poniente, reportó personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).Lo anterior se da en los momentos en que el Estado solicitó a la Secretaría de Gobernación, declarar alerta en 65 municipios de la entidad por la presencia de la onda cálida que inició a partir del 28 de mayo a la fecha.De continuar las altas temperaturas, se esperan mayores estragos en la red de agua potable de la ciudad, informó ayer personal de la JMAS.Servicios metereológicos de Estados Unidos reportaron que la temperatura máxima que se registró ayer alcanzó los 39 grados Centígrados o 103 Fahrenheit, un nivel que no se registraba desde el primero de junio del 2008.“En estos momentos la descentralizada tiene falta de energía eléctrica en pozos y rebombeos que afectan con baja presión o falta del suministro de agua potable”, explicó personal de la JMAS a través de un comunicado.Las colonias afectadas son Riberas del Bravo etapas I, II, III, IV, VIII, IX, Campestre Virreyes, Los Alcaldes, Complejo Industrial Aeropuerto, Roma Poniente, Torres del Pri, Eco 2000, Municipio Libre, San Francisco, Complejo Cielo, El Mezquital, Terranova, Hacienda Universidad y Los Ojitos.También Vista Los Ojitos, Pánfilo Natera, Vistas de Zaragoza, Parque Industrial Electrolux, Santa Isabel, Parajes de San Isidro, Adolfo López Mateos, Miguel Hidalgo, Bellavista, Unidad Habitacional Emiliano Zapata, Fovissste Chamizal, Rancho Anapra, Parajes del Sur, Lázaro.Además fueron afectadas las unidades habitacionales Cárdenas Sur, López Mateos, Álvaro Obregón y Gustavo Díaz Ordaz.Por ello, desde ayer personal de la JMAS llamó a la ciudadanía a que si cuenta con suministro, no desperdicie el agua y consuma sólo lo necesario para así poder dar abasto a las zonas donde se está teniendo carencia de agua.En tanto, el Gobierno del Estado llamó a la población a racionar y cuidar el agua así como atender las recomendaciones de Protección Civil.“Recordarle a la población este atenta y pueda seguir las indicaciones de Protección Civil, particularmente en el uso del agua, es muy importante que asumamos una conciencia de responsabilidad, en un uso responsable, racional del agua. En estos momentos no se vale andar regando jardines”, manifestó el gobernador Javier Corral.Señaló que la Administración estatal se encuentra preparada para llevar agua a los sectores donde falle el suministro.Sobre la solicitud de declaratoria de emergencia, el titular de Protección Civil Zona Norte, Bulmaro Márquez, señaló que se solicitó por temperaturas superiores a los 38 grados consideradas récord.De aprobarse, indicó que el Estado y los municipios accederán a apoyos en especie para que la ciudadanía mitigue las altas temperaturas que se están presentando en la entidad. (Juan de Dios Olivas/El Diario)

