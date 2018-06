Contra el IVA y gasolina cara

Bajar el IVA y el precio de la gasolina en la zona fronteriza, son dos de las principales propuestas de la candidata a diputada federal por el Distrito 04, del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez.Con una experiencia como asesora en el Congreso de la Unión y como legisladora estatal, tiene entre sus planes impulsar la zona libre en la región para beneficiar a empresarios y microempresarios.“Necesitamos apoyar más a Ciudad Juárez desde el poder legislativo y demostrar que si trabajos en conjunto, independientemente de las siglas partidistas, puede haber grandes resultados”, dice Álvarez.La panista asegura que hay un rezago enorme en materia social, por lo que urge dejar atrás la política de bajo nivel para avanzar en este renglón.“Hemos preparado un gran proyecto en beneficio de los juarenses, como por ejemplo defender con todo el presupuesto para la seguridad, ahorita la ciudad sufre por la violencia y no puede ser que este año haya disminuido la asignación de recursos en este tema”, agrega en entrevista.Otro de los puntos neurálgicos de su propuesta como candidata es el tema de las guarderías, que desde su punto de vista es vital para el restablecimiento del tejido social en esta urbe.“Tenemos un problema con esto, una gran cantidad de menores se quedan solos en sus casas a merced del hampa, mientras sus padres trabajan y si a eso le sumanos la falta de espacios públicos de esparcimiento, el dilema es mayor”, añade la abanderada panista por el Distrito 04.Álvarez asegura tambiñen que es importante crear un comité legislativo-ciudadano para auditar a las dependencias federales.“Son muchas las quejas contra el IMSS, la SRE y otras dependencias federales, porque no hay ninguna evaluación que vigile de manera constante cómo prestan sus servicios a los ciudadanos, ahorita nadie puede decirles nada y eso debe cambiar ya”, apunta.Daniela Álvarez inició su carrera como servidora pública en el año 2009 en el Instituto Nacional de Migración (INM). Un año después se convirtió en asesora de una exdiputada panista en el Congreso de la Unión.Luego de 2013 a 2016 fue diputada en el legislativo estatal desde donde emprendió varias batallas a favor de los ciudadanos.“Empecé con la defensa de las familias de los deudos de BlueBerry, recordemos que hubo varios fallecidos en el accidente laboral y querían indeminizar a las familias de las víctimas con 300 pesos”, recuerda.Gracias a su trabajo logró que la empresa recapacitara y finalmente las familias fueron apoyadas con becas para los menores, un pago mensual y más recursos.Más adelante hizo varios señalamientos contra el Plan de Movilidad Urbana (PMU) y eso motivo que los comerciantes de la Ejército Nacional le solicitaran su intervención, debido a que se encontraban afectados por el cierre de esa avenida.La entonces diputada recuerda que después de 9 meses con la arteria cerrada ya estaban cansados y muchos de ellos en la quiebra, porque el Municipio no quería resolverles su situación.“Busqué unos ingenieros especialistas en pavimentación y ellos midieron los tiempos y analizaron el proceso de la obra. Se dieron cuenta que ya estaba todo listo y no sabían porqué el gobierno municipal de Enrique Serrano no quería abrir ese tramo.Hizo un exhorto y al no ver respuesta consiguió un montacargas. Se hizo un zafarrancho, rememora, con policías y funcionarios municipales.“Faltaban detalles mínimos y llegamos a un acuerdo. Me quedé a dormir ahí mientras se terminaba la obra para supervisar que se cumpliera el compromiso”, relata.En 3 días logró que funcionarios municipales se movieran a favor de los ciudadanos y comerciantes afectados y la Ejército Nacional se abrió.Álvarez recuerda que a mediados de su gestión como legisladora estatal, ya tenía un proyecto de ley para que los estacionamientos públicos y privados fueran gratuitos para sus usuarios, pero los priistas se lo “congelaron”.“Hice tres exhortos al alcalde, le dije que en sus manos estaba emitir un nuevo reglamento pero nadie hizo caso”, dice.Cuando agotó las herramientas legales, Daniela Álvarez inició un movimiento apoyado por cientos de ciudadanos. Estuvo en varios centros comerciales durante tres semanas tomando casetas y esto generó mucha presión entre los administradores de estos negocios.“Los directivos de los centros comerciales se acercaron con el presidente municipal, que para entonces era Javier González Mocken y finalmente fue su Gobierno el que aprobó la nueva normativa”, manifiesta entusiasmada.La candidata panista está segura que fue un logro de los ciudadanos, la Presidencia Municipal y de ella como legisladora.“Ese fue un buen ejemplo de cómo puede trabajarse a favor de los juarenses, fue una suma de voluntades y quiero demostrar que en conjunto pueden lograrse muchas cosas a favor de la ciudadanía”, finaliza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.