El Instituto Estatal Electoral (IEE) asignó a la Asamblea Municipal Electoral (AME) de Juárez 52 mil pesos para la organización del debate de candidatos a la Alcaldía.Sólo la renta del escenario que se instalará en el encuentro del domingo en el Centro Cultural Universitario de la UACJ cuesta alrededor de 35 mil pesos más IVA, informó Cecilia Guerrero, vocera de la AME.Comentó que de ese monto se pagarán 3 mil 700 pesos a dos intérpretes de lengua de señas que laborarán las dos horas del debate. También mil pesos para ofrecer un ‘coffee break’ a los candidatos, sus acompañantes y a la prensa, y 3 mil pesos para la elaboración de las acreditaciones, más otros gastos.Inicialmente el IEE había asignado 17 mil pesos para el evento, un presupuesto casi 10 veces menor al que se erogó en el debate de 2016, por lo que fue necesario hacer una petición para ampliar el monto, lo que se autorizó apenas ayer.En 2016 el Instituto designó 150 mil pesos para el debate en el que participaron seis aspirantes a la alcaldía, entre ellos quien hoy busca la reelección por la vía independiente, de acuerdo con fuentes de la Asamblea local.El encuentro se realizará este domingo 3 de junio a las 6 de la tarde en el auditorio del CCU, lugar al que sólo tendrán acceso diez invitados por candidato y representantes de los medios de comunicación previamente acreditados.La Asamblea Municipal Electoral indicó que Taurit Gastélum, funcionario del Instituto Estatal Electoral, será el segundo moderador acompañando a Oksana Volchanskaya, coordinadora de Comunicación Social del IEE.Algunos de los candidatos se dijeron listos para hacer un debate de propuestas, pero también adelantaron que van a defenderse si son atacados.“El mío será propositivo, obviamente soy como soy y nunca voy a cambiar, si me intentan difamar como lo han estado haciendo contestaré con toda prudencia, además con el respaldo del trabajo que hemos estado haciendo, es fundamental y abordaremos los tres temas con toda seriedad, porque en esto no se puede andar jugando”, abundó ayer el independiente Armando Cabada.Adriana Terrazas, del PRI, dijo que aunque será poco el tiempo para exponer los temas hará énfasis en la propuesta de hacer de Juárez un estado y afirmó que espera un debate de altura, donde se dejen de lado las descalificaciones y lo principal sean las propuestas, pues de lo contrario la ciudadanía difícilmente dejará su hartazgo por la política.Mientras que del PRD, José Luis Barrios, aseguró que es gente del debate: “Yo estoy esperando con mucha impaciencia que llegue el debate, tenemos que poner a la gente en su lugar. A lo mejor a mí me van a poner también, pero esa es la tesitura con la que nos estamos preparando y esa es la actitud que tomaremos”.El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Javier González Mocken, dijo que su propuesta concreta será presentar proyectos de cómo cambiar la ciudad”.“Estamos tranquilos, sabemos lo que podemos hacer y qué proponer a la ciudadanía. Queremos realizar una tarea de gran calado de corto, mediano y largo plazo, planes qué atender de manera inmediata como la inseguridad y segundo atender proyectos de corto, mediano y largo alcance”, agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.