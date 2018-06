Son 12 los sicarios responsables de violencia

El control de la seguridad retrocedió en Juárez siete años, al alcanzar en mayo los niveles de violencia que hubo en 2011, con 122 asesinados hasta ayer, en base a cifras oficiales y seguimientos periodísticos de homicidios dolosos.La cifra del mes fue la mayor desde agosto de 2011, cuando se presentaron 120 homicidios reportados en un documento de Todos Somos Juárez.El fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, afirmó que actualmente el terror lo estarían provocando 12 delincuentes, que son los que coordinan los homicidios aquí.Esas 12 personas son las que traen en jaque a 3 mil 340 policías de cuatro corporaciones dedicadas a combatirlos.Nava López dijo que ya tienen órdenes de aprehensión contra estos 12 delincuentes y que se espera poder capturarlos en los siguientes días, para que con ello se logre una reducción de la violencia.Agregó que los homicidios se dispararon en mayo a esos niveles debido a una pugna entre las organizaciones criminales.No se habían dado más de 122 homicidios desde septiembre de 2011, cuando se contabilizaron 143 asesinatos en la ciudad.Ayer el fiscal de la Zona Norte dijo que habría modificaciones en la estrategia de seguridad y que se requiere más personal en cada una de las corporaciones que operan aquí.Según comentó, en la Fiscalía General del Estado en Juárez, el personal operativo suma 280 agentes. Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM dijo que la Policía Municipal la conforman 2 mil 200 efectivos; en tanto la Comisión Estatal de Seguridad (CES) tendría operando a 60 elementos, y la Policía Federal a 800 asignados aquí, según el comisionado, Óscar Aparicio Avedaño.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer a través de un comunicado que los líderes criminales están reclutando personas, incluyendo a menores, a los que se les paga 5 mil pesos semanales por asesinar a personas de bandas rivales dedicadas a la venta de drogas en colonias.Las fricciones atribuidas a la pandilla “Los Aztecas” habrían obligado de nuevo a la integración de células delictivas con personas que apenas incursionan en el crimen y que cobran estos 5 mil pesos por semana, quedó demostrado ayer, agrega el comunicado.La SSPM informó que detuvo a, Adrián Guadalupe R.N. y Alfonso R.F. tras una persecución con choque en la colonia 16 de Septiembre, después de que ambos privaron de la vida a un rival, en hechos ocurridos en la calle Isla Elba de esa colonia.Ambos traían el arma de .40 milímetros, que coincide con la usada en el asesinato de un hombre minutos antes en dicha dirección, y dijeron pertenecer a La Línea, de la que reciben el sueldo semanal antes señalado. Además confesaron haber matado a dos personas más, en enero y mayo del presente año, informó la dependencia en un comunicado.El pasado miércoles, la misma corporación preventiva dio a conocer el arresto de una menor de edad, identificada como Maricruz O.C. de 16 años, quien junto a su novio de 18, de nombre Manuel Ernesto L.G. traían un rifle AR-15, 500 cartuchos, un auto robado, y tres paquetes de mariguana. Los dos dijeron ser parte de la misma estructura criminal que los anteriores.Minutos después de las 10 de la noche del miércoles, tres personas fueron asesinadas a balazos dentro de una vivienda localizada en calle Vistas de Guachochi, en la colonia Vistas de Zaragoza.Las víctimas eran dos mujeres, una de ellas identificada como Daniela Melchor de la Rosa, de 33 años, y la otra no estaba identificada hasta ayer, pero se le calculó una edad aproximada de entre 25 y 30 años. El otro cuerpo acribillado era de un hombre, de entre 25 y 30 años, se informó de manera extraoficial.Ayer a las 7:30 horas varios niños de la primaria Emiliano Zapata presenciaron una ejecución camino a su escuela, en la calle Miguel Ángel Quevedo, de la colonia Zapata.Ahí fue acribillado con cuatro balazos un hombre no identificado de edad aproximada a los 40 años, quien yacía a la orilla de la calle con heridas en el rostro y pecho.Dos horas después otro hecho violento se reportó en la misma zona del poniente. Un hombre fue acribillado con arma de fuego al interior de su casa, en la calle Francisco González Bocanegra cruce con Olivos, de la colonia San Felipe Del Real. Era la víctima número 121 del mes de mayo.Y la víctima número 122 correspondió a un hombre que fue ejecutado ayer a las siete de la tarde en las calles Pradera del Millón y Puerto Palma, en la colonia Tierra Nueva.La víctima quedó boca abajo con una parte del cuerpo sobre la banqueta y las piernas en la calle. Hasta ayer no se daba a conocer la identidad de la víctima, edad ni posible móvil del crimen. Además tampoco se habían reportado detenciones.-280 agentes de Fiscalía General del Estado en Juárez-2 mil 200 efectivos de la Policía Municipal-60 elementos de Comisión Estatal de Seguridad-800 policías federales

