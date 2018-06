Cunden moscos en zona de acequias

Colonias aledañas a la parte geográfica centro-oriente de la ciudad son foco de atención de las autoridades de Salud debido a la elevada proliferación de mosquitos que se registra en esa zona como consecuencia de su cercanía con diques y acequias.Juan José Martínez Pérez, coordinador de Vectores, Rabia y Rickettsia de la Jurisdicción Sanitaria II, explicó que las cuadrillas de esta coordinación trabajan en colonias como Infonavit Casas Grandes y las que están cerca de la Central Camionera y el bulevar Teófilo Borunda.En ese sector corre la acequia y hay una importante cantidad de agua estancada.“La presencia del mosco es inminente”, dijo. “Tratamos de controlar la sobrepoblación de estos moscos”.La Coordinación de Vectores, Rabia y Rickettsia lleva a cabo revisiones de probables criaderos de estos insectos y si detecta la presencia de larvas aplica una sustancia química que las neutraliza, dio a conocer Martínez Pérez.Mientras las autoridades hacen estas labores, aconsejó, las personas pueden poner en práctica sencillas medidas preventivas.De acuerdo con Martínez Pérez, una de las más efectivas es instalar una malla mosquitera en todas las ventanas de modo que si están abiertas los insectos no puedan ingresar al hogar.Además, recomendó el experto, otra es evitar salir en el atardecer sin las debidas precauciones como utilizar ropa de manga larga, pantalón y repelente.El titular de la coordinación aseguró que, pese a la existencia de campañas informativas sobre los riesgos de los mosquitos, no todas las personas son conscientes de ello.“Tenemos un problema de falta de receptividad todavía en la comunidad, ya que la enfermedad no es muy conocida en la población y no es de alta incidencia, por lo cual no se toman las medidas de acción de manera importante”, comentó.Los últimos reportes epidemiológicos de la Secretaría de Salud indican que hasta ahora no hay ningún caso registrado ni en Juárez ni en otros municipios del estado de dengue, zika o chinkunguña, enfermedades transmitidas a partir de los mosquitos.Sin embargo, el año pasado nueve casos de dengue fueron confirmados en Ciudad Juárez, según la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría federal.Otro caso ocurrió en el municipio de Delicias, lo que suma 10 diagnósticos en Chihuahua en 2017.En esa ocasión, una familia entera contrajo el padecimiento debido a la proliferación del mosquito aedes aegypti en la colonia Andrés Figueroa, que está dentro de la zona de más vigilancia de las autoridades.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.