Con dulces y regalos quiso callar violación a niño de 5 años

Un hombre que presuntamente violó a un niño de cinco años durante tres meses y le estuvo regalando dulces y carritos para que no dijera nada, ayer quedó a disposición de un Tribunal de Control que de entrada le impuso dos años de prisión preventiva.El sospechoso es Francisco Olivas Bermúdez, quien se acogió a su derecho constitucional a no rendir declaración ante el juez de Control, Adalberto Contreras Payán.De acuerdo con la formulación de cargos realizada ayer por una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, en una audiencia judicial efectuada en la tercera sala de apelaciones, las agresiones a la víctima sucedieron de febrero al pasado 28 de mayo en el interior de una casa ubicada en la calle Noria de la colonia Hacienda de las Torres II.Al ser entrevistado por el psicólogo de la FGE, Efraín Varela Licano, la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– narró que Olivas Bermúdez es vecino de su papá y que él iba a su casa a visitarlo y siempre que lo hacía era violentado sexualmente.Mientras se comía una paleta, el pequeño le explicó al psicólogo cómo Olivas le quitaba su ropa y le imponía la cópula además de precisar que en una ocasión le regaló un Kinder Sorpresa, en otra la máscara de un luchador y varias veces le dio dinero al tiempo que le decía que no debía contarle a sus padres lo que ocurría en esa vivienda.En su dictamen el psicólogo determinó que la víctima estaba diciendo la verdad y presentaba una afectación moderada que se refleja en una dificultad para concentrarse y dormir, así como un sentimiento de culpa y miedo al ahora detenido –a quien conoce como Panchito–, así como a la casa de éste.El profesionista recomendó que la víctima reciba al menos 16 sesiones de terapia psicológica.La fiscal también le presentó al juez de Control Contreras las declaraciones de los padres del niño, un informe médico forense y la versión de la víctima, entre otros datos de prueba.El juez programó la audiencia de vinculación o no a proceso para el siguiente lunes a las 12:30 horas y a solicitud del MP le impuso dos años de prisión preventiva.

