Vinculan a presunto violador

Un hombre que presuntamente llevó a una mujer a un motel y la agredió sexualmente, aprovechando que se encontraba en estado de ebriedad, fue vinculado a proceso penal por el delito de violación agravada.El sospechoso, Rogelio Castañeda Ventura está siendo investigado por otras violaciones que sucedieron de forma similar y en moteles.En la denuncia interpuesta por la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva– se señala que el pasado 10 de marzo ella, una amiga y Rogelio Castañeda acudieron a un antro ubicado en Plaza Portales, en la avenida Tomás Fernández.Esa era la primera ocasión en que Castañeda y la víctima salían. Después de que ella y la otra mujer fueron al baño, la afectada comenzó a sentirse muy mal aunque sólo había tomado tres bebidas etílicas.“Cuando regresamos a la mesa me empecé a sentir muy mareada y vomité, como si hubiera tomado mucho, sólo me había tomado tres bebidas y no era demasiado; entre los amigos estaban Roger Castañeda. '“Recuerdo que Roger me sacó del lugar, yo perdí el conocimiento; cuando pude recuperarme me di cuenta que estaba en un motel con ropa interior, me levanté pero aún me sentía mareada… le pregunte a Roger por qué estábamos ahí y él me respondió que mi amiga me había dejado morir”, declaró la víctima ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Género.La víctima huyó del motel en ropa interior y descalza y fue auxiliada por una persona que se encontraba en una gasolinera cercana a la calle Rancho Meszeñas, quien la llevó a su casa y le facilitó un celular para que hablara.