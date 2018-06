La Fiscalía reforzó ayer el parque vehicular para su personal operativo y administrativo con la entrega de 113 vehículos que fueron adquiridos con recursos del Gobierno del Estado y a través de esquemas de arrendamiento.Así se dio a conocer ayer durante el acto de entrega de las unidades por parte del gobernador Javier Corral, al fiscal general César Peniche en el Monumento a Benito Juárez.El lote de camionetas que será usado exclusivamente para la Zona Norte está conformado en su mayoría por pick ups F-150, 2018, de doble cabina y doble tracción. Hay otros autos de tipo sedán que no se utilizarán para el área operativa, se informó.César Augusto Peniche dijo en el acto realizado ayer al mediodía, que la inversión tiene la finalidad de recuperar las capacidades institucionales de la Fiscalía, Agencia Estatal de Investigación y Comisión Estatal de Seguridad, que se habían ido perdiendo por la mala administración y los efectos de la corrupción del pasado.Informó que los vehículos reforzarán el trabajo de varios departamentos, como el de Atención a Víctimas del Delito, Servicios Periciales y Prevención del Delito, entre otros.Las camionetas que se utilizarán por el personal operativo fueron dotadas de torretas y sirena, así como pintadas de color blanco con azul bajo, a diferencia de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la propia Comisión Estatal de Seguridad, que están pintadas azul fuerte y gris, dentro de un modelo nacional de identificación de unidades oficiales.Al respecto se informó que el modelo nacional se iguala si las patrullas son compradas con fondos federales, mas no en este caso, que les quisieron distinguir con colores de tonos más bajos, lo cual no representa una contradicción a los esquemas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

