Queman otro bar; van 2 en una semana

“Estoy deshecha… es mucho trabajo para que llegue cualquier cabrón a hacernos esto”, dijo ayer la dueña de dos bares incendiados en una semana, el último la madrugada de ayer en la avenida Manuel Gómez Morín.El bar Blu, situado en la plaza comercial Milenium en la avenida Manuel Gómez Morín, a pocos metros de la avenida De las Industrias, fue siniestrado ayer de forma intencional por hombres que llegaron minutos antes de las 5 de la mañana y le arrojaron una bomba molotov, según se conoció.En los dos eventos los locales presentaron daños leves debido a la actuación oportuna de Bomberos, reportó el Fiscal de la zona Norte, Jorge Nava López.Entrevistada ayer por El Diario, la dueña de los bares afectados, cuya identidad se reserva, aseguró que no se trata de cobro de cuotas o extorsión, porque ninguna persona o grupo se ha acercado en esos términos, por lo que se encuentran desorientados e impotentes por no saber qué está pasando.Las primeras investigaciones sobre el incidente de ayer mencionan que se utilizaron las mismas técnicas empleadas para tratar de quemar el Lucky Bar, localizado en la plaza comercial Diamante, de la avenida Tecnológico, frente a Pradera Dorada.Las cámaras de seguridad captaron a dos hombres que usaban cachuchas en ambos eventos. Los dos llegaron a pie y quebraron las puertas de los negocios para después arrojar una botella encendida que contenía gasolina, dijeron los investigadores.La mujer indicó que no tiene idea de quiénes están afectando sus negocios, y que si bien no lograron quemarlos, le han ahuyentado la clientela.Descartó que se tratara de una acción del crimen organizado, debido a las formas de operar de los dos agresores, y reiteró que no se trata de cobros de extorsión porque no existen antecedentes que así lo indiquen.No se trata tampoco de algún empleado o exempleado resentido, sino de un simple acto de maldad, consideró la propietaria de bares.También expuso que ya se descartó la sospecha generada por un incidente donde un cliente se molestó porque una de las chicas del bar se negó a irse con él, una noche previa a que intentaran quemar el negocio, dijo.Aseguró tener 30 años manejando este tipo de negocios. “Aquí no se vende droga, ni hay prostitución, sólo vendo ‘pisto’ (alcohol)”, expuso.El Fiscal, Jorge Nava, informó que hay avances en las investigaciones de estos hechos, donde ya se tendrían identificados a los autores.

