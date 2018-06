Con cierta ironía el juez Lorenzo Villar Chavarría le dijo a los ministeriales, Julio Ezequiel Peinado Gutiérrez y Eduardo Arredondo Olivas, que son unos corruptos y son parte de la unidad que investiga los delitos cometidos por servidores públicos. Pero a la vez ingenuos, señaló, porque exigieron 4 mil pesos de "mordida" a un locutor para no llevárselo detenido y frente a ellos la víctima logró empoderarse, llegar hasta una estación de radio y denunciar públicamente que estaba siendo objeto de un soborno.Ayer el juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de ambos policías adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte por el delito de cohecho.Villar hizo una reclasificación jurídica, pues el agente del Ministerio Público (MP) de la FGE, Francisco Guerrero Olivas, acusó a sus compañeros de trabajo de haber cometido el delito de extorsión el 3 de octubre del 2017 en las calles Francisco Pimentel y División del Norte al pedirle 4 mil pesos a Elías García Ramírez bajo la amenaza de que tenía que entregar el dinero o de lo contrario lo iban a detener porque su auto tenía un holograma vencido del Estado de Texas.Esta no es la primera vez que el MP presenta cargos contra estos ministeriales, el 17 de noviembre del 2017 se refirió a los mismos hechos para acusar a Peinado, Arredondo y al comandante Gumercindo Gandarilla Rubio –quien ayer no acudió a la audiencia– de haber incurrido en el delito de cohecho.Pero en aquella ocasión el juez de Control, Rafael Rosado Arcudia, dictó auto de no vinculación a proceso al determinar que esos hechos no pueden considerarse como delito de cohecho, más bien, señaló, configuran el ilícito de extorsión.Sin embargo, el juez Villar ayer fue enfático al indicar que se trata de un acto de corrupción y la figura legal que le corresponde a esa conducta presuntamente realizada por parte de Peinado Gutiérrez y Arredondo Olivas es un cohecho.“Este fue un mero acto de corrupción por parte de los imputados… no es posible encuadrarlo en extorsión al menos en opinión del suscripto en virtud de que el medio comisivo que utilizaron los agentes activos fue la intimidación o la violencia moral solo fue (decirle a la víctima) que lo iban a poner a disposición de las autoridades competentes por la probable comisión de un hecho delictivo, eso no causó un efecto de intimidación o temor en la víctima, no lo amenazaron con causarle un daño… era la solicitud de una dadiva o querían obtener un lucro”, sentenció el juez.