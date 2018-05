Se reunen candidatos con agremiados al Sindicato de Trabajadores del Municipio

Cinco de los siete candidatos a la presidencia municipal sostuvieron esta tarde un encuentro con agremiados al Sindicato de Trabajadores del Municipio en el Gimnasio Universitario en el cual se comprometieron a mejorar las condiciones laborales.El candidato Ramón Galindo Noriega, candidato por el Partido Acción Nacional, comprometió a mejorar el servicio médico concesionado al hospital Poli plaza, a respetar los convenios laborales, no intervenir en la vida interna del sindicato y además reconocimiento a las capacidades e incluso tomar en cuenta a los empleados más capacitados para que ocupen direcciones en el municipio.“Respeto total a la ley laboral y a los derechos laborales adquiridos por todos ustedes, no tengo ningún problema para respetar los acuerdos que se haya tomado con la autoridad municipal, además si tienen un buen servicio de salud y si son bien atendidos van a dar un mejor servicio a la comunidad”, expresó.Adriana Terrazas, candidata por el Partido Revolucionario Institucional, prometió mejoras en atención de salud física y mental por lo que revisará junto con el sindicato la prestación de servicio de salud, para que éste sea de calidad y además garantizar el abastecimiento de medicamentos básicos.Terrazas dijo que dará trato respetuoso a los trabajadores y al sindicato por lo que se sentarán para revisar de manera conjunta las condiciones generales de trabajo.“No permitiré que las plazas sea tema político, que dependa del presidente municipal, ya que es un derecho de todos los trabajadores del municipio”, expresó.También se comprometió a revisar el salario mínimo municipal y aumentar becas para los hijos de madres solteras, así como para los trabajadores que estudian.Terrazas señaló que no es una persona improvisada porque ha ocupado varios puestos y cuatro direcciones en el municipio y se comprometió a trabajar de manera conjunta.Terrazas reiteró ante los trabajadores su propuesta de que Ciudad Juárez se convierta en un estado de la república para que se le dé lo que corresponde y en la primera sesión de Cabildo lo propondrá para su envió al Congreso del Estado.Jesús Roberto Villa Rivera, candidato por el Partido Verde Ecologista, señaló que tiene conocimiento por amigos sindicalizados que el servicio médico en Poliplaza es pésimo, por lo que se comprometió a revocar esta concesión y buscar un mejor hospital.También se comprometió a revisar los perfiles de los trabajadores para invitarlos a ocupar puestos directivos en el municipio.Además prometió a revisar las condiciones el convenio colectivo de trabajo, entrega de incentivos por su esfuerzo y dedicación a los empleados.También se comprometió a mejorar en la ciudad los parques, el alumbrado público y el abastecimiento de agua potable.“Me comprometo a limpiar la ciudad”, expresó.Javier González Mocken, candidato por Morena, quien fue ovacionado y aplaudido por los asistentes, manifestó que el servicio médico es malo y no está a la altura de las circunstancias ya que cuando fue presidente en funciones recibió innumerables quejas.Dijo que es necesario establecer una mesa donde estén la representación sindical y el gobierno municipal para que puedan ver semanalmente la calidad de servicio que se da y atención adecuada.“Me comprometo a que si no es así cambiaremos definitivamente el servicio, debemos tener una atención pronta y de calidad”, expresó.González Mocken dijo que es una injusticia la suspensión injusta de 46 empleados, por lo que se comprometió su reinstalación inmediatamente una vez de que sea elegido presidente.“Buscaré un ambiente de cordialidad, de respeto y justicia con los trabajadores y su sindicato. La fuerza de este sindicato es la fuerza del gobierno municipal”, expresó.Armando Cabada Alvídrez, presidente municipal con licencia quien busca la reelección, expresó que ha sido respetuoso de la vida sindical.“En mi mente y mi corazón los que más están presentes son los que menos ganan en el municipio”, expresó.Cabada Alvídrez dijo que ha invitado a la mesa directiva del sindicato como de jubilados y pensionados a sentarse a revisar la condiciones del servicio de salud que se ofrecen.Dijo que ese convenio para la prestación de este servicio tiene ocho años y actualmente han cambiado las condiciones.“Les ofrezco de que habremos de sentarnos de manera muy seria a revisar el contrato que se tiene con Poli plaza médica para actualizarlo, para poner metas mínimas de cumplimiento por parte del hospital para que atienda de manera digan a cualquiera de los elementos que forman el sindicato”, expresó.Mencionó que no está cerrado a negociar para ofrecer más plazas, pero éstas deben de estar sustentadas bajo la ley, pero en especial para quienes las merecen a los de más antigüedad y a los que menos ganan.Agregó que tienen muchos casos de empleados sindicalizados que no han recibido el reconocimiento económico ni para poder acceder a mejores puestos dentro de la administración. Al encuentro no asistieron Josefina Leticia Díaz de Nueva Alianza y José Luis Barrio del PRD.