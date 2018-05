Critican que a candidata la resguarden estatales

Desde marzo pasado, el Gobierno estatal designó una unidad de la Policía Estatal a la protección personal de la candidata panista a la reelección por el octavo distrito local, Maribel Hernández Martínez.El caso se hizo público ayer, cuando su contrincante por la misma demarcación electoral Marisela Sáenz Moriel, de la coalición Juntos Haremos Historia, se quejó de que la patrulla estatal marcada con el número 656 la resguardaba junto con su equipo de campaña mientras hacían proselitismo en calles de la colonia Tierra Nueva 2.Hernández dijo que el Estado le asignó protección después de que en marzo interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por cuestiones que no quiso revelar, aunque dejó ver que fue amenazada de muerte.“Yo lo que le puedo decir es que hace tres meses tuve una situación complicada como muchos de los candidatos que han traído, incluso el mismo PES lamentablemente tuvo una situación similar y desencadenó en un asesinato”, dijo.“A partir de esa fecha yo tuve que hacer la denuncia correspondiente a la Fiscalía, el expediente ahí está y por cuestiones de la investigación y por mi propia seguridad, lo único que le puedo decir es que me fueron asignadas por mi investidura y por mi trabajo que yo he estado realizando”, anotó la candidata.La aspirante del Partido Encuentro Social (PES), que forma parte de la coalición Juntos Haremos Historia, hizo ayer una transmisión en vivo a través de Facebook en la que criticó que el Estado le haya proporcionado seguridad a la panista.“Para que vean que hay niveles. Marisela Sáenz anda sola con su gente, con su familia, y para que vean que la candidata del PAN viene resguardada por los elementos de la Policía Estatal. Si no hay inseguridad, ¿por qué tendríamos que traer policía?”, cuestionó.El caso surge en medio de una ola de críticas contra el Estado por la falta de policías estatales en la ciudad, ante un repunte de homicidios dolosos la mayoría ligados al crimen organizado.A nivel estatal, el portavoz de la Fiscalía, Carlos Huerta, informó que pasaría un reporte de los candidatos a los que se les ha asignado seguridad, aunque de entrada descartó que entre ellos estuviera la aspirante a la reelección de Acción Nacional.Hernández defendió la protección: “La situación no es para menos, ha habido otras situaciones con compañeros de otros partidos políticos como el PRD y el PES”, sostuvo.

