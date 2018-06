Fraccionamientos le 'cierran' las puertas a PASA

Llegar a un fraccionamiento cerrado y esperar a que salga el guardia, o si no hay vigilante a que llegue algún residente y abra la reja, es uno de los problemas que a diario enfrenta personal de PASA, empresa que recolecta la basura domiciliaria.Estas situaciones provocan retrasos en los tiempos de trabajo, y hasta se pueden diferir los días en los que el servicio se proporciona en alguna ruta.La situación se ha agudizado porque a la fecha en muchos fraccionamientos se han sustituido los guardias por controles remotos o claves digitales que usan los residentes del lugar, indicó el director de Limpia, José Antonio Lozoya Sapién.Además, el incremento del parque vehicular contribuye a que los tiempos de recolección de basura se hayan extendido, y ahora el servicio se proporciona hasta el doble o más de lo que se hacía antes.“Llegamos a un fraccionamiento y no hay quien abra, nos retiramos, y luego llama a Limpia un vecino para decir que no pasó el camión”, mencionó el coordinador de Servicios de PASA, Agustín Carreón.Afirmó que por esta situación, los operadores de los camiones tienen la instrucción de realizar un reporte en los casos en los que no pueden ingresar a alguna área.Aseguró que en promedio diariamente elaboran diez reportes.Explicó que hay casos, como el fraccionamiento Praderas del Sol, donde hay camiones de transporte urbano atravesados en las calles y la unidad recolectora no puede pasar porque la vía se vuelve angosta.Dijo que por ejemplo, en algunas otras colonias el camión tardaba 20 minutos en recoger la basura, pero actualmente hay tambos llenos de concreto u otros objetos que obstruyen los accesos, y de 20 minutos, el tiempo de servicio en ese cuadrante se eleva a una hora.Carreón expuso que los nuevos desarrollos se construyen cerrados, pero no piensan en los camiones recolectores de basura, tampoco en vehículos de emergencia, como ambulancias y bomberas.

