Graves, dos mujeres tras ser atropelladas

Dos mujeres, de 18 y 20 años, se encuentran graves en hospitales del IMSS después de ser atropelladas en hechos distintos; una de ellas fue reportada en estado vegetativo, y ambas forman parte de los 139 accidentes de este tipo registrados al día de ayer oficialmente, de enero a mayo.Patricia Esparza Tovar, de 20 años de edad, entró en estado de coma el pasado sábado 26 de mayo al instante en que fue arrollada por el guiador de una camioneta pickup de nombre, Daniel Rodríguez Reyes, de 18 años. Los hechos ocurrieron en la calle Fundadores, camino a Ciudad Universitaria, frente a la primaria Jaime Torres Bodet, al suroriente de la ciudad.La mujer iba a cruzar la avenida principal a las 11 de la noche a la altura del fraccionamiento Parajes de San José, pero la falta de luz pública impidió que el conductor de la camioneta pudiera verla, y le pasó el vehículo por encima, según los testigos.Daniel Rodríguez se detuvo para asistir a la víctima, quien quedó gravemente herida y fue trasladada en ambulancia al hospital 66 del IMSS, donde hasta ayer se reportó por los médicos que tenía muerte cerebral, aunque el resto de sus órganos están en funciones.Allegados a la familia informaron que buscan la forma de cambiarla de hospital, ante la desesperación, donde algunos han sugerido desconectarla, y todos se encuentran en apuros para pagar el hospital donde la cuenta rebasa los 70 mil pesos en menos de una semana.En Tránsito se informó que el chofer fue considerado responsable por no ceder el paso al peatón y se encuentra sujeto a un proceso judicial, aunque él alega que el sector donde ocurrió el accidente está completamente a oscuras, por lo que fue imposible evitar el atropello, se conoció.Otra tragedia ocurrió la noche siguiente a este caso, pero en la colonia Galeana, que mantiene en peligro de muerte a Duna Guadalupe Duques Soto, de 18 años de edad.Ella quedó internada desde el pasado domingo en el hospital 35 del IMSS, después de que toda su familia fue arrollada por un guiador aparentemente ebrio que se dio a la fuga a pie, provocando la muerte de su pequeño hijo recién nacido.Tránsito informó que el incidente vial ocurrió a las 2:00 horas del día 27 de mayo en la calle de terracería Teloloapan, de la colonia Galeana, al poniente de la ciudad.Luna Guadalupe caminaba a la orilla de la vía, llevando en la carriola a uno de sus hijos, al lado de su marido, quien tenía al bebé en brazos.El guiador de una camioneta pickup, que iba acompañado de dos mujeres, aparentemente zigzagueó, al momento en que arrolló a toda la familia, resultando el bebé muerto al soltarse de los brazos de su padre, mientras que la madre alcanzó a aventar la carriola para salvar al otro de sus hijos, de dos años de edad, pero ella sufrió de fractura de cráneo.Daniel Esquivel Ortiz, el padre de familia, y el niño de dos años, de nombre Abdiel, fueron hospitalizados también, pero dados de alta esta misma semana, se informó por médicos del hospital. El hombre pudo darle sepultura a su hijo menor, no así la mamá, quien lucha por su vida postrada en cama, según se conoció.La camioneta que los arrolló quedó varada en un barranco, y las dos mujeres que acompañaban al guiador dijeron que este se había dado a la fuga a pie, por lo que no fue posible fincarle responsabilidad por ahora.La dirección de Tránsito informó que en enero se presentaron 23 atropellos, 31 en febrero, 27 en marzo, 30 en abril y 28 en el mes de mayo, para un total de 139 casos, donde en 53 eventos la responsabilidad fue de los peatones.La dirección de Tránsito informó que en lo que va del año se han presentado un total de 139 casos de atropello, donde en 53 eventos la responsabilidad fue de los peatones.Enero: 23Febrero: 31Marzo: 27Abril: 30Mayo: 28Total: 139

