El conductor de un camión de transporte público que al parecer manejaba en segundo grado de ebriedad cuando presuntamente ocasionó un accidente vial, fue acusado ayer del delito de daños imprudenciales.El choque sucedió la noche del lunes pasado cuando Omar Ramos Suárez se cambió de carril e impactó un camión de carga y otro vehículo pesado provocando daños totales al automotor que manejaba y mayores a los otros dos.Ramos guiaba una rutera marca Internacional de la línea 1-A modelo 98 sobre la avenida Oscar Flores Sánchez con dirección al sur y antes de llegar al cruce con la calle Santos Dumont chocó la parte frontal derecha de ese vehículo contra un camión de carga de la marca Dina, tipo Torton, con placas 887D23 de color blanco guiado por Luis Antonio Varela, que estaba sin movimiento.Por el golpe, el vehículo Dina se proyectó contra la parte posterior de un camión Volvo con matrículas 542D23 que se encontraba en el mismo carril que los otros dos automotores, esperando entrar al estacionamiento de un supermercado para descargar mercancía, de acuerdo con un informe realizado por el agente de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) Jesús Adame Terán.Al ser entrevistado por el oficial Adame, el presunto responsable del accidente vial le dijo que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en un taller mecánico y no recordaba cómo sucedió el incidente. El camión no llevaba pasajeros.Al ser sometido al examen médico, se determinó que el chofer presentaba 0.66 por ciento de alcohol en la sangre lo que equivale a segundo grado de intoxicación etílica, así lo informó un agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar en una audiencia realizada ayer en la novena sala de la ‘Ciudad Judicial’.En el peritaje elaborado por un perito de la DGTM se estableció que la causa del choque fue que Ramos Suárez violó un deber de cuidado que le era exigible, pues no extremó precaución al conducir en segundo grado de ebriedad y al cambiarse de carril sin precaución, lo que contraviene los artículos 77 y 124 fracción I e inciso A del Reglamento de Tránsito Municipal, afirmó el fiscal.Los daños al camión Tortón ascienden a 275 mil pesos. Los propietarios de las otras dos unidades no presentaron denuncia.Después de conocer esa información el juez declaró legal la detención de Ramos, permitió que le formularan cargos y al final le impuso al operador de transporte público como medidas cautelares la obligación de pagar 20 mil pesos de garantía económica en un plazo no mayor a tres meses, de acudir a firmar cada 15 días ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ) y le prohibió salir de la ciudad, las dos últimas acciones tendrán vigencia durante un año.

