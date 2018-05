Expresan talento por medio de pintura

Desde ayer y hasta el 5 de junio los juarenses podrán ser testigos de trabajos artísticos de dibujo y pintura que 48 alumnos de 10 planteles de secundaria de la Zona 50, elaboraron con técnicas de lápiz, carboncillo, acuarela y pastel.Juan Diego Ortiz Figueroa, director de la Escuela Secundaria Estatal No. 3067, explicó que este evento es una evidencia de la capacidad artística de los estudiantes para mostrar su talento a la comunidad y no dejarlo olvidado en casa.‘’Esperamos que haya reconocimiento por parte de la sociedad hacia estos chicos, porque la escuela no es únicamente una actividad académica, sino una actividad integral, donde las bellas artes entran a este tipo de trabajos”, dijo.La exposición se inauguró el día de ayer ante aproximadamente 120 personas, entre ellas alumnos, padres de familia así como autoridades educativas y permanecerá en las inmediaciones del centro comercial Plaza Sendero.‘’Día y noche, la gente que viene a este centro comercial podrá apreciar y disfrutar de estas obras tan geniales de nuestros alumnos. Esta exposición presenta el gran talento de los estudiantes”, mencionó.Finalmente Ortiz resaltó que los alumnos recibieron asesoría de docentes de las diversas escuelas además de que invirtieron tiempos libres para reforzar sus técnicas de pintura y concluir sus obras.• Los estudiantes usaron técnicas de lápiz, carboncillo, acuarela y pastel• La exhibición estará hasta el 5 de junio en el centro comercial Plaza Sendero

