Tras asalto con cuchillo, Ángel vuelve a la escuela

Pasaron 46 días desde la última vez que Ángel Gabriel se dirigía a su escuela primaria, en la zona suroriente, cuando fue asaltado y acuchillado en varias ocasiones por un desconocido que salió de entre casas abandonadas para robarle su teléfono celular y 80 pesos, dejándolo herido de gravedad. Finalmente ayer el niño pudo volver a clases.Gloria Valles de la Rosa, madre de Ángel Gabriel, dice que el ataque pudo haber cambiado sus vidas, y hundirlos en la tristeza, pero que gracias en parte a un estudiante de Enfermería de Ciudad Universitaria, hoy puede contarlo.Ángel Gabriel tiene 13 años de edad, vive en la colonia Misiones de Creel. Estudia el sexto grado en la primaria Alfonso Maldonado, escuela situada entre los fraccionamientos Roma y San José, plagados de casas abandonadas, cerca de Ciudad Universitaria.El pasado 13 de abril el menor iba tarde a la escuela y decidió no asistir, pero hizo tiempo para volver a casa, pues su madre aún no se iba al trabajo y temió ser regañado.Ángel Gabriel estuvo recorriendo los alrededores, entre terrenos baldíos y casas en ruinas, hasta que un hombre lo interceptó para robarlo. Aunque el estudiante no opuso resistencia, su atacante lo hirió perforándole cuello, hígado, y pulmón. El temor lo hizo correr hasta la avenida Fundadores.En esa calle –la que une a todos los fraccionamientos del sector—, el niño esperó un camión de transporte. Cuando llegó, el chofer lo vio teñido de sangre y se negó a llevarlo, dejándolo a su suerte en medio de un predio urbano semidesértico.Otro Ángel iba de pasajero en ese autobús. Era Carlos Ángel Acosta, un estudiante de la UACJ que estudia enfermería en Ciudad Universitaria, el cual no dudó en bajar y auxiliarlo.De acuerdo con la versión de Gloria Valles, ambos caminaron un buen trecho y su hijo se iba desangrando, pero logró llegar a una clínica en su colonia, donde fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil para las intervenciones quirúrgicas.Fueron varias semanas de internamiento y finalmente fue dado de alta con la recomendación de reposo absoluto en su domicilio.Ayer Ángel Gabriel ya pudo asistir a clases nuevamente y sus maestros y compañeros lo recibieron con júbilo, aunque el menor se muestra un tanto frío porque lo agobia una depresión de la cual requerirá tratamiento especializado, dijo la mamá.Los días fueron muy oscuros y la familia de seis miembros la pasó mal, incluso económicamente, pero mantuvo las oraciones hasta que finalmente Ángel Gabriel pudo reanudar su vida, comenzando por ir a su escuela.Sobre el agresor nada se supo, y las condiciones en la colonia son propicias para que esta lamentable historia pueda repetirse, pues los menores recorren a diario el deteriorado y apartado entorno para asistir a la escuela, y ya por la tarde aquello es una oscuridad total por la falta de alumbrado público, sentenció Gloria Valles. (Miguel Vargas / El Diario)

