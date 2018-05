Estudiantes de secundaria asistieron ayer a la presentación del libro “El Cómic Soy Yo”, que narra con ilustraciones las diferentes formas de discriminación entre la población estudiantil.La obra es considerada una herramienta para prevenir la problemática en escuelas principalmente.Tania Ramírez Hernández, encargada de vinculación, cultura y educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), explicó que aunque ya se habla más abiertamente de la discriminación en los planteles educativos, aún no está bien entendido el tema, particularmente entre los jóvenes.Durante el evento entre el público asistente surgió la pregunta de un adolescente.“Ustedes hablan de la discriminación, pero no abordan otros temas como la homofobia, por ejemplo”, cuestionó el alumno.“La homofobia es también una manera de discriminar”, le explicó Tania, quien refiere que es necesario que los maestros se capaciten más en temas de discriminación para que puedan informar mejor a sus alumnos.“La discriminación es un padecimiento añejo en nuestro país, pero es un conocimiento cuya construcción es reciente, tenemos una Ley Federal para prevenir la discriminación reciente (2014), el derecho a la no discriminación también está en construcción y lo vamos perfeccionando y precisando conforme avance el tiempo”, explicó.Las preguntas, como la formulada por el menor, es normal que se planteen ya que con los conocimientos nuevos que ellos adquieren nos ayudan a arrojar luz a circunstancias complejas.“Por eso lo que se tiene que hacer es ampliar los canales de información y socialización del tema de discriminación, hay que leer mucho, por eso la importancia de que estos temas se difundan en las Ferias del libro”, planteó.Alex Herrerías, ilustrador del cómic, explicó las técnicas empleadas para crear los personajes que ya son conocidos en una serie de televisión que se difunde en Netflix y que ahora lleva de la mano a los lectores sobre situaciones que no son ajenas a estudiantes de secundaria y preparatoria.“En el libro la discriminación no se limita a dar un trato diferente a las personas por ser quienes son, sino que implica la negación constante de derechos”, explica.Tania Ramírez refiere que conocer y reconocer los derechos se hace a través de la educación.“Hay que capacitar a los maestros, el Conapred tiene cursos de capacitación a las y los docentes de cómo se discrimina en el aula y como evitar la discriminación en las aulas.Tenemos cursos para aprender cómo sucede la discriminación en los diferentes grupos de la población y cómo inconscientemente podemos estarla practicando o padeciendo y quiénes son las personas víctimas de la discriminación”, plantea.“Nos hace falta comprender que la inclusión no es solo un artículo contemplado en la Constitución, sino que es un imperativo económico y social. Es decir, vamos a crecer como país siempre y cuando eliminemos las barreras de discriminación que le ponemos a las mujeres, a las personas con discapacidad, la inclusión puede hacernos crecer como país y es lo que debemos comprender y socializar”, afirma.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.