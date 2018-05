Llega el calor y se les va el agua

En medio de la temporada de calor, el agua ha comenzado a escasear en colonias del norponiente de la ciudad, por lo que habitantes de esta zona aprovechan cuando hay fluido para almacenarla en tambos y satisfacer sus necesidades.Vecinos de asentamientos como Vistas Los Ojitos, Ampliación Palo Chino, Rancho Palo Chino y Libertad sufren cada vez más la falta de líquido a ciertas horas del día y de la noche.Los colonos se dicen acostumbrados a este problema que, señalan, sucede cada año a medida que se aproxima el verano.Elvira Salazar Guerrero, vecina de Rancho Palo Chino, explicó que una medida a la que todos ellos han tenido que recurrir es captar suficiente líquido en contenedores, con el fin de que falte lo menos posible.“Procuro levantarme temprano a guardar agua”, comentó. “Si se acaba, pues que se acabe, hay que esperar a que llegue, a veces muy temprano o de madrugada. Me tengo que esperar. Lavamos temprano y para cuando se acaba no hay problema”.La última vez que se quedaron sin agua, denunciaron, fue el pasado martes, cuando el sistema de rebombeo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dejó de operar por una falla eléctrica.Un habitante de la colonia Vistas Los Ojitos, quien prefirió que su nombre no fuera publicado, contó que la bomba de agua de su equipo de enfriador de aire se descompuso porque se quedó encendida toda la noche sin líquido.El hombre aseguró que esta situación sucede cada temporada de calor, pero lamentó que en los últimos años se ha agudizado hasta el punto de que ya no son tres o cuatro horas el lapso sin servicio, sino días y noches enteras.“Ayer mi esposa andaba con un tambo para bañarse porque tenía que ir a trabajar”, dijo. “Ahorita (ayer) sí hubo agua, pero esa agua la guardo hasta para la taza del baño.“Metemos nuestra cubeta para el baño. Tengo una nieta que también agarra de la que guardo para bañarse, de ahí del mismo tambo”.Otro vecino de Ampliación Palo Chino señaló que es común que cada tercer día dejen de contar con el suministro del agua.

