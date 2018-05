Niegan candidaturas a 2 independientes

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó ayer las impugnaciones presentadas por dos aspirantes a una candidatura independiente por una diputación en Juárez.Los magistrados de la Sala Regional de Guadalajara fallaron a favor de la determinación del INE para dejarlos fuera del proceso de asignación de candidaturas a Pablo Arana Pérez y Abraham Monárez Pérez, quienes buscaban representar a los distritos sexto y tercero locales respectivamente.En el caso de Arana Pérez relativo al juicio ciudadano 1435 de 2018, el tribunal lo declaró omiso.“(…) se considera que ello resulta insuficiente, puesto que no desvirtúa el hecho de que el actor no presentó el informe en los términos de la legislación aplicable y que no se advierte que hubiera estado imposibilitado para ello. Por tanto, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado”, resolvió.Mientras que para Abraham, cuyo juicio ciudadano es 1440/2018, el tribunal confirmó la resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral sobre la improcedencia de la solicitud del registro.El motivo, porque fue militante del Partido Encuentro Social hasta el 19 de diciembre de 2017 y en segunda, que fue dirigente del referido instituto político del 30 de septiembre al 12 de diciembre de ese mismo año.Arana, quien solicitó licencia a la regiduría que ostenta en la actual administración municipal, mencionó que regresará a su cargo el próximo jueves 31 de mayo y no el 2 de julio cuando se vencía la licencia.

