Se declara culpable de matar a su expareja

Un hombre acusado de haber cometido un feminicidio en junio de 2016 se encuentra sujeto a un juicio oral, en el que ya se han desahogado unas 37 pruebas.El procesado es Martín Peña Delgado, quien ante el Ministerio Público (MP) se declaró culpable después de haber reconocido el cadáver de la víctima, Karla Ivonne Pacheco Gaytán.Ella fue asesinada el 8 de junio de 2016 en el interior de una casa ubicada en el fraccionamiento Hacienda de las Torres. Su cadáver se localizó tirado el 15 de junio del mismo año en un área desértica ubicada a la altura del kilómetro 312 de la carretera Panamericana, pasando Precos.La médico legista que compareció ante el Tribunal de Enjuiciamiento señaló que no se determinó causa de muerte pero hay datos que indican que Karla Ivonne pereció al ser asfixiada. El padre de la víctima declaró que su hija era ingeniero y tras conocer al ahora detenido le dijo que con él quería pasar su vida, después decidió irse a vivir con él en unión libre.Refirió que sus otros hijos notaron raro a Martín Peña, por lo que decidieron solicitarle a la Fiscalía de Género que lo investigara.Después de reconocer el cuerpo de la víctima, Martín Peña declaró que él fue quien la privó de la vida tras una discusión originada porque ella le pidió que compraran un aire evaporativo con valor de 7 mil pesos.Peña inidicó que la víctima, quien medía como 1.55 metros, ejercía sobre él violencia. Supuestamente ese 8 de junio trató de cachetearlo y él le sostuvo la mano derecha, ella le rasguñó el antebrazo derecho y la cara, por lo que él trató de irse de la casa conyugal pero ella lo confrontó, lo jaló de la camiseta y lo tiró al suelo.“Al momento de levantarme, mi celular queda tirado en el piso, ella lo toma y lo estrella. En ese momento recoge una llave de tres cuartos para quebrar los cristales de un vehículo Nissan Altima, yo le quito la llave, me meto al domicilio, ella va tras de mí... me dispongo a salir del domicilio, ella se interpone entre la puerta y yo, me sigue agrediendo. En ese instante le tapo la boca con mi mano derecha, ella inicia a gritar y para que no grite le introduzco mi dedo índice y anular y en el forcejeo se va metiendo más y más hasta que mis nudillos quedan en sus dientes, es cuando ella empieza a convulsionar”, declaró Peña ante el MP.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.