Guillermo Terrazas: Poeta y orador nato

Tras conocer la muerte del reconocido periodista chihuahuense José Guillermo Terrazas Villanueva, sus amigos cercanos lo recuerdan como una de las personalidades que dio mayor impulso al periodismo del estado.Con 54 años de trayectoria periodística y 74 de edad, Terrazas Villanueva falleció el domingo en esta frontera a causa de una falla en el corazón, comentó su amigo Rosendo Gaytán.Personajes del periodismo local y cercanos colaboradores resienten la noticia de la muerte del hombre creador de la frase “Ni más, ni menos”, con la que concluía su columna de opinión en un canal local de televisión.“Aún no me repongo de la noticia”, dijo desde El Paso Juan Antonio Rodríguez, quien desde 1975 acompañó a Terrazas Villanueva en diversas actividades.Poeta y orador nato, en 1963 daría a conocer la potencia de su característica voz en un programa que producía para la estación de radio XYC y posteriormente colaboraría con el Gobierno municipal como locutor.Dueño de una potente voz, un léxico impresionante y una memoria privilegiada, Guillermo Terrazas fue pionero del periodismo impreso en Juárez, aun y cuando su gran amor siempre fue la radio donde acuñó otra frase: “El radio informa si es noticia, lo demás es historia”.Con el cigarrillo entre sus dedos que disfrutaba a toda hora, sus guayaberas de colores claros y siempre oliendo a colonia, Memo Terrazas laboró en periódicos en esta frontera como El Correo y El Diario. También colaboró en periódicos foráneos, como La Crónica.Juan Antonio Rodríguez destacó que Memo Terrazas lo obligó a cubrir la nota “policiaca”, lo que lo disgustó. Esa fuente también molestaba a Rosendo Gaytán, pues en esa época el Gobierno abatía a los integrantes de la Liga 23 de Septiembre.La respuesta que Memo dio a ambos reporteros en ciernes fue contundente: “Usted va a ser un buen reportero el día que una nota policiaca vaya en la primera plana”, recuerda Juan Antonio.Su voz se enronquece cuando habla de la familia que formaron Norma Valverde y Guillermo Terrazas, a quien le sobreviven sus hijos Norma Angélica, Guillermo Alberto y Norma Alejandra. “Son personas a las que admiramos y queremos”, dice Juan Antonio.Como director de NotiActualidades, Terrazas formó como reportero, entre muchos otros, a Carlos Jáquez Solorio, amante de la Lucha Libre reconocido como “Hermes”, quien colaboró por años en el noticiero radiofónico y falleció el sábado pasado, apenas horas antes que su entrañable jefe.Como servidor público, llegó a ser delegado de Tránsito en 1983 y se llevó a colaborar a Juan Antonio Rodríguez, quien también lo acompañó cuando fue director de Comunicación Social en la administración estatal con Fernando Baeza, hasta postularse por el PRI como candidato a una diputación por el III Distrito, que no ganó.Pero quizá el quehacer periodístico que más satisfacciones le dio ‘Memo’ fue el programa cultural que cada fin de semana se transmitía dentro de la programación de La Hora Nacional.El propio Memo recuerda en la entrevista que concedió a la revista digital El Humanista.Net, que en el 2005 el entonces gobernador José Reyes Baeza lo invitó a colaborar en la Hora de Chihuahua.El programa que llegó a musicalizar, se transmitía todos los domingos de 9:30 a las 10 de la noche, lo que permitió a Guillermo a ser reconocido en todo el estado por su inconfundible voz. Memo creía que el periodista debía tener una buena actitud ante la vida y capacitarse de manera permanente.En esa entrevista reprobó los “memes” y que las redes sociales dieran entrada a noticias falsas, dijo el periodista nacido en la calle Aldama 813, de la ciudad Chihuahua y quien destacó durante toda su trayectoria la importancia del estado en la vida nacional.“Siempre he buscado el perfeccionamiento profesional, porque si somos buenos en lo personal en el desempeño de nuestro oficio lo dignificamos”, dijo Terrazas Villanueva en esa última entrevista. Ni más, ni menos. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.