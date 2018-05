Inicia proceso para ingresar a 'prepa'

A partir del lunes 28 de mayo y hasta el miércoles 6 de junio, estudiantes próximos a egresar de secundaria pueden realizar el trámite para solicitar su derecho al examen de evaluación diagnóstica para ingresar a preparatoria, informó Judith Soto, subsecretaria de Educación, Cultura y Deporte de la Zona Norte.Los interesados deberán acudir al plantel de su preferencia y presentar la documentación necesaria para recibir su ficha que les da derecho a examen.Los requisitos son: copia de certificado de estudios de secundaria o constancia que acredite el curso, dos fotografías tamaño infantil, copia de acta de nacimiento, copia de la CURP, llenar y firmar la solicitud de examen y pagar el derecho a la prueba que va de 240 a 400 pesos según la escuela de su elección.Soto explicó que las fichas se entregarán en orden alfabético de acuerdo con los apellidos. Los días 28 y 29 de mayo corresponderán a las letras A, B, C y D, el 30 y 31 de mayo de la E a la LL, del 01 al 04 de junio será de la letra M a la Q y finalmente el 05 y 06 de junio es para los apellidos de la letra R a la Z.La funcionaria puntualizó que el año pasado cerca de 4 mil 700 aspirantes quedaron fuera de algún subsistema, por lo que se realizaron medidas emergentes para ampliar espacios y grupos en los Bachilleres, CBTIS, CECyT o CECyTECh y Conalep, a fin de que ningún estudiante quede fuera de la escuela.“Ahora estamos esperando que los alumnos si no pueden ingresar en lo que sería su primera opción tengan oportunidad en la segunda o en la tercera, pero que no se nos quede nadie fuera”, dijo.Destacó que la principal demanda se ha centrado en los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y en los planteles 5 y 6 del Colegio de Bachilleres (Cobach), donde señaló que únicamente se otorga el número de fichas a los aspirantes que pueden captar.“En lo que son los demás números si no quedan en el Bachilleres de su elección se les busca lugar pero afortunadamente tenemos bastante espacio”, mencionó.Finalmente destacó que las instituciones particulares ofertan becas para casos especiales como, por ejemplo, adolescentes repatriados, por lo que solicitó a los padres acercarse a la secretaría para buscar el apoyo si así lo requieren.

