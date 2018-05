Se negó servicio de bufet por higiene: restaurantero

La actriz y cantante Sabrina Sabrok denunció a través de su cuenta de Facebook que fue víctima de un acto de discriminación por sus tatuajes en el bufet de un hotel de la ciudad.Rogelio Ramos, dueño del negocio, aclaró que no hubo tal acto contra ella y que el personal del restaurante le ofreció llevar el servicio a su mesa por higiene, ya que su acompañante lleva camiseta sin mangas y exhibía el vello axilar.En un video, la cantante explicó que era la segunda vez que acudía al mismo lugar y que en la primera ocasión dio autógrafos y fotos a todos los que se encontraban ahí y no hubo ningún problema.“Ahora vuelvo a ir y nos dijeron que no nos podíamos parar al buffet porque no llevábamos manga larga y se nos veían los tatuajes”, mencionó.Rogelio Ramos dueño del restaurante del hotel María Bonita, aclaró que no hubo tal acto contra ella sino que su acompañante exhibía el vello axilar, por lo que personal del restaurante le explicó que era una situación incómoda para los demás comensales.Mencionó que se le dio la opción de darle el servicio directamente a su mesa por respeto a la concurrencia y por higiene de los alimentos, pero que ambos se enojaron y expresaron deseos de demandarlos.Menciona que ambos rechazaron el servicio en la mesa.“Llevamos riesgo de que un vello axilar se deposite en los alimentos porque están expuestos y no es como el cabello de la cabeza que está muy arriba, este está en su brazo que usted está accionando para tomar los alimentos”, explicó.Ramos detalló que en estos casos se pide a las personas que utilicen camisetas o que sus familiares o los mismos meseros les sirvan el buffet sin necesidad de que se aproximen las personas que no tienen las axilas aisladas.Finalmente resaltó que el inconveniente no tuvo que ver con los tatuajes y que ya se envió un mensaje de disculpa por el mal entendido.