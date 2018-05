Falla eléctrica deja sin agua 5 colonias

Una falla eléctrica dejó sin agua a vecinos de cinco colonias populares ubicadas en el poniente de la ciudad, informó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).De acuerdo con información emitida ayer por la tarde por la empresa descentralizada en Ciudad Juárez, la zona afectada es la que comprende las colonias Los Ojitos, Pánfilo Natera, 5 de Mayo, Morelos y Vista Hermosa.Según la JMAS, la falta de agua se debe a que sin servicio de energía eléctrica es imposible echar a andar el sistema de rebombeo número 36, que suministra el agua a las familias que viven en ese sector.La Junta aseguró que no hay un plazo definido en el que pueda poner a trabajar el sistema.Explicó que la operatividad de esta infraestructura depende por completo de las labores que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haga para restablecer la energía eléctrica en el área afectada.Un problema similar se presentó en junio del año pasado, cuando habitantes de las mismas colonias padecieron una prolongada falta de agua y fue necesario que la JMAS enviara pipas para dotarles del líquido. (Fernando Aguilar)Las personas que deseen hacer algún tipo de reporte pueden comunicarse al Centro de Contacto Telefónico o mediante el Internet y las redes sociales, informó el organismo descentralizado estatal.Las vías de contacto son el número de teléfono (656) 686-0086 y la página de Facebook oficial de la JMAS, a la que puede accederse mediante la siguiente dirección electrónica: www.facebook.com/jmasjuarez.Los ciudadanos también pueden establecer comunicación con la Junta en Ciudad Juárez mediante la página oficial del organismo, que es www.jmasjuarez.gob.mx.Hasta el cierre de esta edición, la CFE no había emitido ninguna postura o versión oficial sobre el incidente, ni tampoco establecido por ningún canal un plazo o una fecha para reparar el fallo en el suministro de energía eléctrica.La interrupción de la electricidad y el consecuente fallo en los sistemas de la JMAS no son novedades, documentan archivos periodísticos.El 8 de noviembre del año pasado, vecinos de las colonias Salvárcar y Morelos se quedaron sin el servicio de agua debido a que la CFE hizo trabajos de mantenimiento en sus circuitos.En aquella ocasión, las labores de la Comisión afectaron al pozo número 140, situado en las inmediaciones de las calles Henequén y Sonora, dejándolo sin energía para funcionar.• Los Ojitos• Pánfilo Natera• 5 de Mayo• Morelos• Vista Hermosa• (656) 686-0086• Página de Facebookwww.facebook.com/jmasjuarez• Página oficialwww.jmasjuarez.gob.mx

