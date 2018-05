Sigue en proyecto reubicación de tianguis

El proyecto de reubicar a los mercados populares de la vía pública tiene más de un año en planeación sin que a la fecha haya un avance, lo único novedoso es que la Dirección de Regulación Comercial frenó los permisos.El titular de la dependencia, Leonel Ortega Cázares, aseguró que ya se ha negado la instalación de dos tianguis en la calle porque no eran viables.“Hay molestias a terceros por lo que estamos haciendo en esta administración, reubicar los mercados populares que están en vía pública”, mencionó.Dijo que la dependencia está buscando terrenos municipales que serán otorgados en comodato para instalar ahí los mercados populares.El funcionario mencionó que existen unos 200 mercados en la ciudad, de los cuales un 95 por ciento se encuentran en la vía pública.“Estamos viendo, estamos revisando qué es viable, porque todos los comerciantes quieren establecerse cerca de donde están, así que estamos revisando dónde hay terrenos municipales para reubicarlos ahí”, explicó.Ortega aseguró que existe colaboración de los comerciantes para reubicarse.“Hay colaboración completa, por parte de los comerciantes, esta administración ha trabajado de la mano con los comerciantes”, declaró.La Dirección de Regulación Comercial detectó al inicio de la administración municipal que mercados populares, apostados en la vía pública, operan en condiciones inseguras.Por ello, desde principios del año pasado se planeó reubicarlos, de acuerdo con declaraciones de la entonces directora, Alejandra Molina Molina.La dependencia tenía registrados entonces más de 110 tianguis que en muchos casos no cumplen con las medidas de seguridad para los clientes y los propios vendedores.“Es titánico, vamos a considerar la reubicación de estos mercados populares apostados en zonas habitacionales o en la vía pública, porque regularmente están sobre avenidas”, declaró en esa fecha la funcionaria.Desde principios de la administración la Dirección de Regulación Comercial había planeado reubicarlos, situación que hasta el momento no se ha realizado.En enero del 2017 se informó que para evitar afectar a los comerciantes se planeaba trasladarlos a sitios lo más cercano posible a donde trabajan, pero en espacios viables, de acuerdo con archivos periodísticos.El director de Regulación Comercial ocupó el cargo el 30 de octubre del 2017. Su antecesora es la actual directora de Ecología, Flor Karina Cuevas Vázquez, quien a su vez quedó en lugar de Alejandra Molina en junio del 2017.

