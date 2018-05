Se quejan por agua salada en Anapra

Colonos de la zona de Anapra que conformaron el Frente en Defensa del Agua exigieron a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) potabilizar el agua que surte en sus domicilios a través de la red.Lo anterior tras manifestarse en el exterior de las oficinas centrales de la dependencia para denunciar que el agua que reciben no es apta para consumo humana ya que es salada e insalubre.También denunciaron que los módulos que se instalaron en ese sector, no son suficientes para satisfacer la demanda de líquido.José Duron Guzmán, líder de la agrupación de colonos, indicó que pese a esas condiciones, la JMAS cobra a los usuarios del norponiente de la ciudad como si les brindara agua potable.Por ello, señaló que el mismo gobernador Javier Corral Jurado debiera acudir a esa zona para probar él mismo el agua.Indicó que esa situación tiene alrededor de 20 años y afecta a miles de familias, muchas de las cuales compraron y se asentaron en la zona sin conocer las condiciones del servicio que brinda la descentralizada.La mala calidad del agua derivada de los altos índices de salinidad, afecta principalmente a los niños, dijo.Por ello, los manifestantes, apostados frente a la dependencia ubicada en el eje vial Juan Gabriel y calle Pedro N. García, portaban pancartas en las que acusan a la JMAS de atentar contra la salud de sus familias.Las inconformidades y peticiones de mejorar el servicio, fueron entregadas por escrito a personal de la descentralizada.En el documento se pide dotar de agua potable las colonias de la zona de Anapra y que disminuya el cobro del servicio y los adeudos que tienen los usuarios, hasta en tanto no se mejore.También solicitaron más expendios de agua potable para surtir garrafones, con horarios de servicio más amplios.

