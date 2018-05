Vinculan a hombre a proceso por violencia familiar

Un hombre fue vinculado a proceso penal por el delito de violencia familiar, por parte de un Tribunal de Control que hizo una reclasificación luego de que el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de género lo acusó del ilícito de homicidio en grado tentativa.El sospechoso es Federico B. L., quien va a enfrentar el proceso penal en libertad sujeto a presentarse mensualmente a firmar ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISNJ) y no acercarse a la víctima.Los hechos que se le atribuyen sucedieron el pasado 22 de mayo en el interior de una casa ubicada en el fraccionamiento Satélite cuando él agredió a su pareja sentimental al tiempo que le advertía que la iba a matar.Al parecer la pareja discutió y después él azotó a la mujer contra el piso, ella lo mordió en la barbilla y él la tomó por el cuello para impedirle el paso del aire, ella alcanzó a decirle “ayúdame, ya no puedo” y él la soltó y la sentó en una silla.Después la víctima fue por su bebé y se salió de la vivienda para pedirle ayuda a una vecina y hablar al número de emergencia 911.En la primera audiencia, realizada la semana pasada, agentes del MP pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de género acusaron a Federico de haber cometido el delito de homicidio en grado de tentativa y pidieron como medida cautelar la prisión preventiva.La formulación de cargos se realizó ante la jueza de Control, Dania Guadalupe Ramos Rodríguez, quien le impuso al sospechoso la cautelar de prisión preventiva en cumplimiento a lo que establece la ley en este tipo de delitos. Pero ayer la abogada defensora de Federico expuso que se trata un ilícito de violencia familiar y todas las actuaciones en la carpeta de investigación estaban realizadas en ese sentido pero de último momento la Fiscalía cambió la clasificación jurídica.Ayer la abogada defensora Claudia Rodríguez Rucobo expuso al Tribunal que conforme iba avanzando en la investigación la Fiscalía fue agregando datos ilógicos para aparentar otro delito. Además refirió que es irreal que la vida de la víctima hubiera estado en algún momento en peligro.Después de un receso, la jueza retomó la diligencia y dictó auto de vinculación a proceso pero por el delito de violencia familiar y después a petición de la defensora revisó la cautelar de prisión preventiva y la cambio por dos medidas, la obligación de que el acusado se presente cada mes a firmar y que no se acerque ni se comunique con la víctima.

