Por definir, segundo moderador del debate

La Asamblea Municipal Electoral (AME) aún no define quién será el moderador que acompañará a Oksana Volchanskaya, actual vocera del Instituto Estatal Electoral (IEE), para conducir el primer y único debate que se celebrará aquí entre los candidatos a la alcaldía.Los lineamientos aprobados por la asamblea establecen que con la mujer ya elegida para conducir el evento es suficiente, pero los partidos políticos de los candidatos que participarán en el encuentro solicitaron una segunda persona.Aunque ser periodista no se encuentra fuera de dichos lineamientos, los representantes de los institutos políticos prefirieron no elegir a alguien de este sector para evitar inconvenientes, como algún tipo de parcialidad durante el evento, informó ayer la asamblea.El IEE establece que podrán participar como moderadores aquellos que sean ciudadanos mexicanos, no desempeñen ni hayan desempeñado cargo directivo nacional, estatal o municipal dentro de un partido político en los últimos tres años.Asimismo, no haber sido postulado como candidata o candidato; no tener parentesco en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado; y en línea colateral hasta el primer grado con los candidatos, dirigentes o representantes partidistas.Y no ser ministro de culto religioso y no haber manifestado públicamente su simpatía o antipatía con alguno de las o los participantes.En el debate participarán los candidatos, el independiente Armando Cabada; por la coalición Por Chihuahua al Frente, Ramón Galindo Noriega; del Partido Nueva Alianza (PNA), Josefina Leticia Díaz Rojero; por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Terrazas Porras; por el Partido de la Revolución Democrática, José Luis Barrios; mientras que por el Partido Verde, Jesús Rodolfo Villa Rivera; y por Morena, Javier González Mocken.El ejercicio se realizará este domingo 3 de junio en el teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario (CCU) a las 6 de la tarde, y será transmitido en vivo por radio y televisión, además de las redes sociales del IEE, se informó. (Javier Olmos/El Diario)