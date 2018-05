Libera amparo a 7 acusados de atacar a ministeriales

Un juzgado federal otorgó un amparo a siete personas acusadas de haber intentado asesinar a policías ministeriales durante un presunto enfrentamiento a balazos en Buenaventura en septiembre del año pasado, y ordenó ponerlos en libertad.Adrián Arturo Cruz Pérez, Tomás Cabriales Hidalgo, Jesús Noé Mayet Banda, Mario Alonso Vega Félix, Manuel Bonifacio Rayo Zúñiga, Édgar Alejandro Rivas Hernández y Fernando Alán Ortega Fierro fueron arrestados supuestamente en poder de armas de fuego y de un vehículo robado.Sin embargo, la defensa asegura que todo fue ‘montado’ por los ministeriales pues a sus defendidos les dispararon por la espalda y al momento de integrar la carpeta de investigación el Ministerio Público (MP) incurrió en muchas deficiencias, por ello el Juzgado Noveno de Distrito otorgó el amparo y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito lo confirmó.La jueza local Nancy Zavala Esquivel dio ayer cumplimiento al amparo y ordenó la inmediata libertad de los siete civiles que fueron acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa, así como posesión y portación de armas de fuego y a uno de ellos de posesión de vehículo robado.En los hechos consignados en la causa seguida a los siete civiles, la número 2089/17 del índice del Tribunal de Control de Juárez, se señala que el 4 de septiembre de 2017 en las inmediaciones de la carretera federal número 10 en el entronque de Flores Magón y Constitución, hubo un atentado en contra de los policías Jorge Iván Gallegos Muñiz, Sergio David Donato Lauriano, Luis Carlos Chávez Urrutia, Jesús Manuel Campa Acosta, Óscar Fernández Chacón, Gabriel Armando Silva Campos, Jesús Oscar Hernández Medina, Joel Osvaldo Luna Luna, César Morales Ledezma y José Enrique García García.También que los ahora exonerados fueron los responsables de esa agresión y al ser detenidos se les halló en poder de cuatro armas de fuego, una calibre 9 milímetros, una .45, una 38 Especial y una .22-R.A Fernando Alán también se le acusó de poseer un auto reportado como robado.Al dar cumplimiento al amparo, la juez de Control dijo ayer que el MP incurrió en deficiencias pues no probó que los civiles hayan tenido la intención de matar a los ministeriales, no acreditó la conducta delictiva se limitó a describir el tipo penal o delito y no precisó qué conducta o aportación se supone que realizó cada uno de los hombres.Desde la audiencia de vinculación a proceso realizada en septiembre de 2017, el abogado defensor y los familiares de los siete hombres señalaron que las pruebas de rodisonato resultaron negativas para todos los civiles y estos recibieron los impactos de bala en la espalda y los glúteos.También denunciaron que tres de las cuatro armas que presuntamente les aseguraron no estaban en condiciones de ser percutidas. Los civiles permanecieron ocho meses en prisión.

