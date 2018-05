La actuación de un agente de Tránsito, que sometió a un ciudadano después de que éste no obedeció la orden de darse la vuelta para su arresto y quiso darle una patada, será investigada por la Contraloría Municipal, porque al parecer el elemento no siguió el protocolo, aseguró el alcalde, Alejandro Loaeza Canizales.“Se hace un trabajo profesional por parte de la Contraloría para deslindar responsabilidades y poder sancionar en dado caso”, expuso.Dijo que en esta situación pudo haber faltado un protocolo de actuación en el momento que el agente y el ciudadano se enfrentaron cara a cara.“En ese momento pides el apoyo de otra unidad o de tu compañero y se hace la detención”, comentó.El alcalde expuso que lo rescatable de este asunto es que antes, el agente sí hizo una detención de manera profesional.“Vamos a esperar a los resultados de la Contraloría, ver qué arroja, porque la única falla que yo vería en esa situación es que él no tenía por qué haberse puesto a discutir”, expuso Loaeza.Sin embargo, dijo que desde el principio el ciudadano se portó de manera agresiva contra los agentes, y en ese caso pudo haber sido arrestado por violentar el Reglamento de Buen Gobierno.El fin de semana pasado se divulgó un video en el que se observa a agentes de Tránsito someter a un civil que no obedeció la orden de darse la vuelta para su arresto.El incidente ocurrió el jueves 24 de mayo a las 4 de la tarde en las calles Limón y Valladolid, en la colonia Felipe Ángeles, cuando la conductora, Nohemí Rincón, de 26 años, tuvo un accidente, llegó su esposo y fue cuando ocurrió el incidente.En la Estación de Policía Universidad, se supo que los agentes viales de apellidos López y Flores atendieron el percance y decidieron que el vehículo de la responsable del choque, un Subaru 1987, sería remitido al corralón; fue entonces que la mujer dio aviso a su esposo, Rafael Aguirre García, y éste llegó al sitio en el momento en que uno de los agentes estaba arriba del vehículo.Aguirre García, de 30 años, no estuvo de acuerdo con el peritaje inicial del accidente en el que su esposa aparecía como responsable de chocar su carro contra un Ford Mustang, lo que provocó el altercado.El esposo de la involucrada bajó del auto a golpes al oficial, “pero eso no se tomó en video”, se informó.Los ánimos se caldearon y posteriormente el oficial lo encara y lo quiere arrestar; incluso le ordena que se dé la vuelta para esposarlo, pero éste no se deja y le lanza un puntapié, por lo que el agente lo derriba al piso.La compañera del oficial pide ayuda por radio, luego de unos minutos llega otro elemento y logran someter y poner las esposas a Aguirre, se ve en el video.

