Después de haber entrado como voluntarios al Ejército de Estados Unidos durante guerras que ha enfrentado ese país en el mundo, un grupo de veteranos deportados se instaló esta tarde en el llamado Puente Libre para honrar a sus compañeros caídos y además exigir que les sea devuelto su honor para regresar con sus familias que se quedaron en el vecina nación.José Francisco López, director de los veteranos deportados de Ciudad Juárez, informó que es veterano de la guerra de Vietnam y fue de los pocos que regresaron con vida.“Estamos honrando a nuestros compañeros que han muerto en Ciudad Juárez por falta de atención médica que el gobierno de Estados Unidos nos ha negado a los deportados ”, expresó.Los veteranos, algunos de los cuales eran acompañados por familiares, se instaron en el camellón central de carril que lleva a El Paso Texas y repartieron volantes a los automovilistas.Además en una forma solemne rindieron honores a sus compañeros caídos.López informó que entre Ciudad Juárez y Tijuana hay como 15 veteranos deportados que han fallecido por falta de medicamentos y atención médica.“Este grupo está pidiendo que nos den nuestro honor, porque somos veteranos de guerra. Nosotros nunca nos rajamos para pelear por las guerras de Estados Unidos”, señaló.Dijo que algunos los reclutaron, como a él y nunca dijo que no.“Sin embargo, el presidente de Estados Unidos se rehusó ser reclutado para ir a pelear a Vietnam y no una vez sino cinco veces. Yo me siento más americano que Trump porque él no quiso pelear por el país”, señaló.Dijo que los deportaron y quieren estar cercas de sus familias quienes se quedaron en Texas o cerca de este estado.Mencionó que la única forma en que los dejen entrar otra vez a los Estados Unidos es que un presidente de ese país les dé el perdón y hasta la fecha nadie lo ha hecho, ni Obama, ni Bush y nadie de ellos.Dijo que ha sido muy injusto el trato que ha recibido, especialmente con Donald Trump que es muy racista.Agregó que casi todos los veteranos deportados en México eran residentes legales de Estados Unidos que, por una variedad de razones, no lograron finalizar el proceso de naturalización y fueron luego deportados.

