A 20 años de que fue proyectado y se dieron los primeros pasos para concretarlo, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez se encuentra en el limbo.Para construirlo, se ha realizado una inversión de alrededor de 140 millones de pesos, pero en dos puntos distintos: el primero en “Los Hoyos” de El Chamizal, durante el 2010, y luego en el ex Hipódromo de Ciudad Juárez, en el 2014.El proyecto se encuentra en suspenso desde el cambio de Administración estatal en el 2016 y no se tiene fecha para darle continuidad, de acuerdo con el subsecretario de Obras Públicas de la Frontera, Andrés Carbajal Casas.“El Gobierno tiene prioridades de inversión y no es prioridad el Centro de Convenciones cuando no tenemos suficientes hospitales y centros comunitarios”, dijo.Señaló que corresponde al Consejo Coordinador Empresarial decidir en cuál de los dos puntos donde hay inversión se dará continuidad y también deberán gestionar o reunir los recursos que se utilizarán.“Si hay dinero que obtengan de alguna fuente de apoyo, destinada al turismo, al desarrollo comercial, al desarrollo industrial, que para eso son los centros de convenciones, por ahí se busca. Quienes lideran esta acción, son el Consejo Coordinador Empresarial”, apuntó.De acuerdo con archivos periodísticos, los empresarios empezaron a cabildear recursos para el centro de convenciones desde 1998, pero fue hasta el 2004 cuando concretaron un fidecomiso para aportar fondos mediante una sobretasa al valor del Impuesto Predial a bienes del sector empresarial.Adicionalmente consiguieron aportaciones federales y ahora buscan también recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos constituido para obra pública para Ciudad Juárez.En total se requieren 600 millones de pesos para concluir la edificación del edificio.La primera alternativa en la que se invirtieron 40 millones de pesos, fue en el 2010 en el predio conocido como “Los Hoyos” de El Chamizal, delimitado por las calles Xochimilco y Constitución, así como Heroico Colegio Militar y el malecón David Herrera Jordán.En los terrenos del Exhipódromo y Galgódromo de Ciudad Juárez en el 2014 se realizó una inversión de 100 millones de pesos para urbanizar el predio y sentar también las bases para la edificación. Sin explicación alguna, esta obra fue suspendida.De acuerdo con Carbajal Casas, la sede no elegida, la de ‘Los Hoyos’, aún puede ser aprovechada para otro proyecto de interés de la ciudad.“En mi opinión como subsecretario de Obras Públicas, ahí lo que se invirtió es utilizable, el asunto es que se defina si no se va a utilizar ahí para empezar a hacer análisis de cómo se puede aprovechar la inversión”, añadió.De acuerdo con lo informado, el proyecto elegido para el Exhipódromo, contempla entre sus principales diseños un gran salón de 16 mil 425 metros cuadrados libre de columnas, con un claro de 75 metros y altura libre de 11.5 metros. Asimismo, una capacidad para 900 stands y para albergar hasta 15 mil personas en eventos tipo auditorio.También incluía servicios para el usuario como zonas comerciales, áreas de comida, estacionamiento con capacidad para mil 250 vehículos, además de la cercanía con las zonas exteriores del Bosque de Convivencia. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

