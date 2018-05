Lidera Juárez en homicidios contra menores

Cuarenta y seis de los 67 municipios que conforman el estado de Chihuahua son considerados de alto riesgo para niños y adolescentes al concentrar el mayor número de víctimas del delito de homicidio doloso.Sin embargo, cinco de esas localidades reportan el más alto porcentaje de pérdida de vidas de menores de 17 años en hechos violentos.Las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), obtenidas a través de la Plataforma Nacional de Información (PNI), revelan que en Juárez fueron asesinados 356 menores, 142 en Chihuahua, 81 en Guadalupe y Calvo, 49 en Guachochi y 23 en Cuauhtémoc.Los datos muestran que del primero de enero de 2010 al 30 de abril de 2018 han sido asesinados en esta frontera 356 menores. De ellos, 44 corresponden al grupo de edad de los cero a los 6 años; 22 de los 7 a los 12 años y el resto, 290 tenían de 13 a 17 años.En Chihuahua, capital del estado, fueron 18 de los 0-6 años; 11 de los 7 a 12 años y 113 de los 13 a los 17.En Guadalupe y Calvo fueron 3 víctimas en edades de los 0 a los 6; 9 de los 7 a los 12 años y 69 de los 13 a los 17 años. Mientras que en Guachochi fueron 7 menores de los 0 a los 6 años; 6 de los 7 a los 12 años y 36 de los 13 a los 17 años.En Cuauhtémoc fueron 8 de los 0 a los 6 años; 1 de los 7 a los 12 y 14 de los 13 a los 17 años.“Me llama la atención el número de víctimas en Guadalupe y Calvo, que siendo un municipio tan pequeño (población estimada en los 56 mil 130 habitantes, según el Inegi 2015) tenga 81 muertes de niñas, niños y adolescentes en ese período. La verdad es un foco rojo y pienso que la sociedad que ha sido afectada por cualquier hecho violento vive con mucho miedo y mucha incertidumbre”, opina Grecia Andrade, encargada del despacho del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichiju).Los municipios afectados por la violencia contra la población infantil y juvenil tienen una fuerte presencia del narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que aunado al factor de la pobreza extrema los convierten en grupos altamente vulnerables, expone el padre Juan Carlos Quirarte, director de Desarrollo Juvenil del Norte A.C. (DJN).“Son jóvenes prácticamente desechables”, advierte.Para el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, el gran problema y la mayor parte de las agresiones se concentra entre los adolescentes.“Este es uno de los sectores más vulnerables porque son jóvenes que son inducidos por el crimen organizado y son usados para sus actividades aprovechando las ventajas procesales que existen para los menores de 18 años frente a la ley”, explica.En Chihuahua, la Ley de Justicia Especial para Menores Infractores impone sanciones a los adolescentes que se encuentren entre los 13 y los 17 años. El fiscal expone que en estos municipios también prevalece la violencia intrafamiliar y la agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes.“En la actual generación la cohesión familiar y social ha sido vulnerada. Temas como la atención al embarazo adolescente deben ser atendidos y en particular la drogadicción, es un tema muy complejo con varias aristas donde es una responsabilidad de toda la sociedad. Hay que fortalecer la familia y los valores”, plantea.A reserva de que cada caso de homicidio debe ser analizado en lo particular, Peniche Espejel plantea que hay muchos padres agresores y en esa mayoría de eventos hay casos resueltos.La investigación es preponderante para esclarecer el hecho y combatir la impunidad, precisa el fiscal.“Es muy importante trabajar de la mano con todas estas víctimas, nosotros como institución y poniendo como un primer piso, trabajamos con jóvenes de los 12 a los 19 años en temas enfocados a la prevención primaria”, dice Andrade, quien tiene una amplia experiencia en el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil, a favor de víctimas del delito de homicidio doloso.Marginación y pobrezaMás del 80 por ciento de las víctimas del delito de homicidio doloso, cometido en esta última década, entre niñas, niños y adolescentes, están en el grupo de edad de los 13 a los 17 años y, al menos en Juárez, la mayoría de las víctimas son personas de escasos recursos.Para el padre Quirarte, quien lleva más de 25 años trabajando con esta población al poniente de la ciudad, la pobreza y marginación –cuando se conjugan– son una violencia estructural muy fuerte y sólo se sobrevive a través de las relaciones barriales.“Si bien falta un urbanismo en la ciudad, mucho más se carece de vida urbana”, plantea el sacerdote. “La vida urbana significa poder disfrutarla y el crecimiento del urbanismo no se disfruta por parte de todos, sólo los más favorecidos y los otros quedan marginados”.A las niñas, los niños y los adolescentes, considerados como actores pasivos cuando no lo son, se les expone mucho al consumismo y ellos van a buscar cómo satisfacerlo, ya sea a través de la piratería, de las segundas o el vandalismo, menciona.Otros caen en tentaciones y van a buscar cómo satisfacer eso que desean porque están seducidos y quedan expuestos a hacer lo que sea para cumplir con esa satisfacción y los lleva a tomar malas decisiones, añade.Para el párroco, la violencia contra la población infantil y juvenil es un tema que se ha tocado mucho, pero no de una forma profunda.“Me hace sentir que nos fijamos en estadísticas y números, pero para muchos no es el número siguiente, sino una carencia que va a quedar marcada para siempre. Los que estamos acostumbrados a las estadísticas no siempre vemos que para muchos menores son carencias que se convierten en ciclos de violencia, porque genera deseos de venganza u orfandad y hay desamparo bastante grande”, advierte.“Aquí veo que no se han sanado heridas y quienes están más expuestos son las niñas, los niños y los adolescentes que nuevamente quedan como víctimas”, concluye.