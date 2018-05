En una maleta que sería puesta a bordo de un camión foráneo fue encontrada una decena de fusiles de asalto por parte de policías municipales, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a través de un comunicado.En el escrito se explica que fue a través de labores de investigación e inteligencia como se llegó hasta las armas calibre .223, o AR15, que traían sus respectivos cargadores.El armamento fue localizado en el interior de una maleta de color negro que sería transportada en un camión foráneo, cuya estación se encuentra ubicada en el cruce de la calle Teófilo Borunda y bulevar Oscar Flores Sánchez en el Parque Industrial Rivera Lara.El objetivo era armar a células delictivas que tienen presencia en otras regiones de la entidad, principalmente en la Sierra, informó la SSPM en el comunicado que dio a conocer. No se reportaron detenciones.La información para establecer la ubicación del armamento se obtuvo después de detener a varios integrantes de “La Línea”, quienes manifestaron que compraron armas en los Estados Unidos para trasportarlas vía terrestre en camiones foráneos a varios municipios del estado de Chihuahua.Con la información que fue obtenida a través de esos arrestos, elementos de la SSPM realizaron varios operativos encubiertos en estaciones de camiones foráneos.Fue la noche del sábado cuando se ubicó una maleta de color negro que estaba en la espera de ser empaquetada por un empleado de la empresa y ser subida a un camión que tenía como destino la ciudad de Torreón, Coahuila.A simple vista se reflejaban en el interior del contenedor varias estructuras metálicas parecidas a los cañones de armas largas, motivo por el cual se inspeccionó el equipaje y se localizó en su interior 10 fusiles de asalto calibre .223.Se trata de fusiles de asalto con diferentes características y marcas: uno color negro Panther con serie FFHQ89582, otro color negro con gris Smith and Wesson Springfield con serie 32267, uno más de color negro con gris con la leyenda Palmetto con serie LW336146, uno color café con negro American Made Built serie TM00750 y otro de color azul, blanco, naranja y negro, con serie JKR2244 de la marca Spike’s Tactical.Los otros cinco son uno de color negro Springfield Armary Multicaliber con serie BT 079196, otro de color negro Anderson Manufacturing con serie 18070020, uno más de color negro SCR/006747, uno de color negro con el número de serie SCR/01350 y otro color negro Smith and Wesson Springfield con serie ST87091.

