Con música y baile retan a la violencia

Galería

La comunidad del poniente de la ciudad se preparó con anticipación para realizar, por primera vez, un evento antiviolencia nocturno para los cientos de jóvenes que radican en esa zona de alto riesgo.Al caer el sol, el calor cedió un poco. A las 20:30 horas todo estaba listo en el Oratorio Don Bosco para el arranque de la “Trasnochada comunitaria”, cuando se escuchó el primer disparo. Luego otro y otro.A escasas tres cuadras de ese lugar fue cometido un asesinato más.El crimen desmotivó a los padres de familia que habían acudido con sus hijos al cine y a bailar; con la movilización policiaca cerca de sus viviendas, optaron por regresar a sus hogares.Pero otros adolescentes, en un acto de resistencia ante la violencia, decidieron quedarse y hacer suyo el espacio en el que a través de la música y el baile buscaron expresarse.“Un asesinato puede impactar, claro, es muy triste toda cuestión de violencia y de homicidios, lo cual es para nosotros una insistencia más en que de verdad tiene que haber más espacios así. No nos tiene que atrincherar la violencia”, reflexionó el sacerdote salesiano Juan Carlos Quirarte, director del Desarrollo Juvenil del Norte A. C. (DNJ).Olga Bautista fue una de las madres que se rebeló contra la violencia. La familia se quedó en la “Trasnochada comunitaria”.“Mi hijo está en la función de cine y yo estoy aquí con mi hija en el baile. Muchos padres, pues por miedo, prefirieron irse y se llevaron a sus hijos, pero nosotros nos vamos a quedar un ratito más, que mis hijos se diviertan”, dijo la madre que observaba a su menuda adolescente moverse al ritmo de las cumbias, rodeada de otras menores.Anahí Balderrama, coordinadora del proyecto juvenil, explicó que la raíz del programa que le da el nombre de “Trasnochadas en Juárez” tiene que ver con la escasez de los espacios recreativos y de diversión que se encaminan a lo nocturno y en determinados puntos de la ciudad como el Pronaf, la zona Centro o los llamados corredores seguros.“Ya sabemos que estos espacios se engloban sólo en ciertas avenidas que dejan fuera a la periferia de la ciudad. Para que alguien de aquí llegue a esos lugares es muy difícil, porque regresar a casa le sale muy costoso y además, en la diversión nocturna va de la mano el consumo de alcohol y deja de lado la diversión sana de los jóvenes, de los niños”, dice la sicóloga que tiene más de un año trabajando en el poniente de la ciudad.La advertencia llegó a las 20:40 horas. Un hombre fue asesinado en las calles Isla Tasmania y Nueva Zelanda de la colonia 16 de Septiembre.Pasaron casi 10 minutos de la primera llamada al número de emergencia 911 cuando se generó la movilización de decenas de unidades de las tres corporaciones policiacas en el sector.La ausencia de alumbrado público en la periferia de la ciudad dificultó la labor de los peritos especializados en la escena del crimen, pues fue necesario colocar las patrullas en puntos estratégicos para iluminar el reducido espacio donde quedó el hombre asesinado a tiros.Los vecinos observaban las maniobras policiales.“Sí conocemos al muerto, pero no sabemos a qué se dedicaba”, dijeron los jóvenes que estaban mirando a los agentes de la Unidad de Delitos contra la Vida y que tenían contemplado acudir a la primera “Trasnochada comunitaria”.De la vivienda donde ocurrió el crimen al Oratorio Don Juan Bosco hay unas cuantas cuadras. En el trayecto hacia la obra salesiana se observan, entre penumbras, las bardas en las que destacan los nombres de hombres asesinados. Los “In memory” vuelven a ser plasmados en las paredes descarapeladas de las casas situadas entre lomas.También hay nuevas cruces en los pequeños altares de mujeres y hombres que honran a sus hijos, asesinados en los últimos años, en los últimos meses.Los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que sólo de enero a abril fueron asesinados 11 menores de edad en diferentes hechos violentos ocurridos en zonas marginadas de la ciudad, incluida la periferia al poniente de Juárez.“En este oratorio somos reales, cometemos errores, pedimos perdón, damos segundas oportunidades, nos divertimos y hacemos ruido, damos abrazos, somos pacientes y agradecidos y sobre todo… nos queremos”, cita el mensaje que recibe a los visitantes del Oratorio, situado en la calle Isla Terranova de la colonia 16 de Septiembre.La música se escucha y proviene del principal salón de actos. Guiados por las canciones de moda, se llega a la enorme habitación habilitada como discoteca, con luces de colores y una barra de bebidas.Las “bebidas preparadas” no son otra cosa que refrescos, sodas y aguas que fueron adquiridas gracias a los recursos aportados por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) Juárez, que está detrás de la actividad que organiza el DJN.Enrique, de 19 años, luce perfecto para la ocasión con su ropa de vestir y corbata azul. El calzado lustrado le da un toque de elegancia al muchacho que radica frente al centro comunitario conocido como “La Montada”. La semana que pasó fue para él de mucho movimiento al coordinar el evento junto con otros voluntarios.“Nos ayudaron diferentes chicos de la comunidad y extranjeros que participan en la Brigada de la Alegría, los jóvenes se integraron, están disfrutando de su merecido baile. A mí me deja con excelente perspectiva de cómo todos juntos trabajamos para que esto se haga, trabajamos mucho para que salga bien”, comentó el anfitrión.“Me parece que este programa de ‘Trasnochada’ es un espacio necesario, casi urgente, para los jóvenes que están enfocados en cosas diferentes, esto los apoya para unirse y enseñarles lo que es el trabajo en equipo y familia. A mí mis padres me apoyan en esta labor, sólo me dicen que me vaya con cuidado a la casa”, compartió Enrique.A sus 19 años conoce las necesidades de una persona que ha radicado con muchas restricciones y no es ignorante de la “cacería” que hacen los grupos delictivos de niños y adolescentes para la comercialización y distribución de droga al menudeo, precisamente por su minoría de edad y la necesidad de recursos económicos.La población juvenil en esta zona de la ciudad está expuesta de forma permanente a las drogas. El mapa georreferencial del delito elaborado por las diversas corporaciones policiacas indican que la zona tiene una fuerte presencia del grupo delictivo “Los Aztecas”, actualmente en pugna y presuntamente responsable de la escalada en el delito de homicidio que padece Juárez en estos momentos.Muchos son quienes han caído en poder de éste y otros grupos. Por eso el DJN trabaja directamente en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai) Número 3 y busca incorporarlos a través de “Trasnochadas comunitarias”, explicó Maudé Álvarez, sicóloga que trabaja con los internos del Cersai junto con Aurora, encargada de dar seguimiento a los egresados y de vincularlos con programas como éste.Esta suma de esfuerzos se combinó la noche del sábado para lograr establecer un programa que permitiera a los muchachos divertirse, bailar, escuchar música, verse en un punto neutral y relajarse.Un crimen impactó el desarrollo de la actividad, pero ese evento violento sólo refrendó en el equipo la firme idea de trabajar aún más a favor de los residentes de esta zona.“Buscamos el esparcimiento educativo, de convivencia sana y tras estos hechos violentos se entiende perfecto que pone nerviosos a muchos padres y jóvenes. Tristemente no fue el mejor de los escenarios para el arranque del proyecto que se tenía pensado, pero nos deja el incentivo de seguir luchando estos espacios sanos”, expresó el padre Quirarte.