Desatan 'guerra sucia' en redes

Las redes sociales se han convertido en uno de los campos de batalla favoritos para que –bajo el anonimato– personas, grupos o páginas promuevan “guerra sucia” contra los candidatos que se disputan todo tipo de cargos de elección popular en el país y Juárez no se escapa de esta tendencia.El Diario ha detectado algunas páginas y grupos en Facebook desde los que se promueven o comparten las llamadas ‘fake news’ o publicaciones cuyo fin único es desprestigiar sin sustento a personajes de la política.Ante ello, autoridades electorales han exhortado a las fuerzas políticas e independientes a que se conduzcan con madurez y civilidad, y que sus planteamientos sean propositivos para que la ciudadanía se informe, razone y elija la opción que le parezca más correcta el próximo primero de julio.Uno de esos grupos es Ciudadanos Vigilantes.Si bien la información que comparte el grupo nace de la necesidad de supervisar las acciones y obras de gobierno, según su descripción, algunos de sus usuarios aprovechan esa plataforma para lanzar información falsa sobre los actores que participan en el actual proceso electoral.Un ejemplo de muchos es la publicación que hizo el viernes pasado un usuario identificado como Hugo Leal Luna, en la que a través de una fotografía se informa que el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés es buscado por la Interpol.En la imagen se muestra el sitio oficial de la organización internacional y el nombre de Anaya junto con su fotografía, además de sus datos particulares como la fecha y lugar de nacimiento bajo la descripción en inglés de que es buscado por las autoridades judiciales.La información es falsa pues no se encuentra en el sitio oficial de la Interpol. “Es falso, chequen la página y no aparece”, comentó la publicación el cibernauta Iván Castañeda Rodríguez.La página El Ciudadano Protesta, según se identifica, es también utilizada para promover mentiras, como es el caso de una publicación realizada el miércoles en la que se aparece un video con el título “Si te gusta todo esto, vota por Marisela”.En el material aparece una mujer con cara de cerdo que caricaturiza a una candidata que compite en el actual proceso electoral que se desarrolla en Chihuahua.Dicho espacio promueve imágenes negativas de políticos en la entidad, particularmente de Juárez.El miércoles, la página compartió información de que un supuesto joven de filiación panista explota contra Andrés Manuel López Obrador por su forma de hablar y de vestir, y curiosamente resulta ser sobrino de Ramón Galindo, lo cual también es falso.Hay otros sitios como retroceso.com o argumentopolitico.com en los que se promueven noticias falsas y que usuarios viralizan en páginas locales. Ambas páginas aparecen en verificado.mx como cuentas que difunden reiteradamente datos falsos.Un día previo al arranque de campañas, el miércoles pasado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció por actos anticipados de campaña al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Juárez, Javier González Mócken, por la difusión de un spot que lo identifica como candidato antes de tiempo.El sitio desde el que se colgó el video se llama Jóvenes con Mocken, y es una copia idéntica a otra página con el mismo nombre desde la que el aspirante de Morena lanzó el mismo material pero sin hacer alusión a su candidatura.“Nos robaron el material y le pusieron otro sello, evidentemente se trata de pura guerra sucia”, se quejó González Mocken.En un comunicado, uno de los partidos que se ha manifestado en contra de la guerra sucia es Encuentro Social.David Medina, Secretario de Organización y Estrategia Electoral del Comité Directivo Estatal del PES, hizo un llamado a la autoridad electoral a que atienda todos los mecanismos de carácter jurídico para la defensa de los candidatos.“Se pide al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Estatal Electoral y a los tribunales electorales a que sean prudentes en cuanto a sus juicios e identificar con claridad estos posibles delitos”, exigió. Y dijo que el llamado también es a las diferentes fuerzas políticas a que estas campañas sean de propuestas.Arturo Meraz hizo un llamado a la ciudadanía chihuahuense para que se informe, razone y elija la opción que le parezca más correcta el próximo primero de julio.

