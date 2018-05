Pide Iglesia reflexionar el voto

Tras el inicio de las campañas presidenciales locales, y el repunte de la violencia en la ciudad, Eduardo Hayen Cuarón, párroco de Catedral, hizo un llamado a las personas a reflexionar y pensar muy bien su voto.“Nosotros no les vamos a decir por quién votar, sólo pedimos que lo piensen bien”, dijo.Hasta ayer, después de cinco años sin cifras altas en cuanto a criminalidad, mayo acumuló 99 asesinatos.Hayen Cuarón dijo que actualmente es muy notorio el crecimiento del consumo de drogas y de la realización de acciones destructivas, y que esto se debe a que los niños no cuentan en el hogar con quien los atienda.“Esto hace que no tengamos familias sólidas, si queremos que en nuestro país deje de haber problemas, debemos fomentar la fe”, dijo.Lo anterior, debido a que considera que los valores de la religión pueden lograr la reconciliación, la justicia y la paz.Y es esta doctrina la que, dijo, lleva a construir proyectos sociales y comunitarios, como las elecciones.El primer minuto del pasado 24 de mayo iniciaron las campañas de 302 candidatos juarenses que buscan un cargo de representación popular.“Tenemos que elegir a una persona que pueda realmente traer lo que México necesita en este momento, necesita de unidad familiar, de paz, del respeto a la vida”, dijo.Por ello, externó que es necesario elegir a un gobernante que ame la vida desde su concepción y hasta su muerte natural.“No queremos gobernantes que promuevan el aborto, o que promuevan que las familias que no son de hombre y mujer estén abiertas a los niños, porque eso sólo va a traer malestar”, dijo.Por eso, dijo que era necesario que hubiera por parte de los aspirantes un compromiso con el amor, la vida, y la libertad religiosa.“Es lo que necesitamos, no vamos a decir por quién hay que votar, ustedes deciden, ahí están los gobernantes, sólo les pido que analicen bien las respuestas”, dijo.

