Mujer golpeada por expareja, en riesgo de perder su ojo

Una mujer fue golpeada severamente por su expareja sentimental, y corre el riesgo de perder el ojo izquierdo, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) al solicitar que se declarara legal el arresto del sospechoso.Ayer el acusado David Villalobos Díaz se mostró agresivo con la abogada pública penal que lo representó, en la audiencia pública donde se le formularon cargos por el delito de violencia familia, y con la encargada de la sala. Por lo que fue necesaria la intervención de un agente de la Policía Procesal para tranquilizarlo.Los hechos que se le atribuyen a Villalobos Díaz sucedieron el viernes pasado aproximadamente a las 10:10 horas en el interior de una casa ubicada en la colonia Frida Kahlo cuando él entró a la vivienda sin autorización y empezó a gritarle a la víctima Lorena R.R., “eres una puta, te voy a matar”.Luego la agarró del cabello, la tiró al piso, se subió encima de ella y empezó a darle puñetazos en el rostro. Él se levantó, comenzó a darle patadas en la cabeza y gritaba que la iba a matar. Entre el llanto la víctima le suplicó que ya no la golpeara, pero él continuó pateándola, le pisó una mano y cuando ella trató de levantarse la tomó de cuello para empujarla hacia el piso.Antes de irse Villalobos Díaz presuntamente le ordenó que no lo denunciara o de lo contrario le advirtió que la iba a matar al salir de la cárcel.Al momento de la agresión, una hija de la víctima se encontraba en la casa y por miedo salió corriendo a la calle para pedirle ayuda a los vecinos, una de ellas se comunicó al 911 y al lugar llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Al ver a los elementos Villalobos saltó una barda y se echó a correr pero fue alcanzado por los municipales, así lo explicó una agente del Ministerio Público (MP) a la jueza de Control Blanca Zavala Esquivel en una diligencia judicial efectuada ayer en la quinta sala de los juzgados.La víctima presenta lesiones en la cabeza, una herida cortante en la frente, en el tabique nasal así como equimosis e inflamación en ojo izquierdo que le provocó el cierre total; también equimosis y aumento de volumen en el brazo, en el dorso y la palma de la mano, todos del lado izquierdo.Las lesiones se clasificaron legalmente como aquéllas que no ponen en peligro la vida, tardan más de 15 y menos de 60 días en sanar y si pueden dejar consecuencias médico-legales como una lesión ocular permanente, señaló la fiscal.La abogada defensora dijo que no tenía argumentos a favor de su representado y la resolutora declaró legal la detención y la retención. Debido a que el sospechoso tiene otra causa penal instruida en su contra también por el delito de violencia familiar al parecer cometido en perjuicio de la misma víctima, el Tribunal le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

