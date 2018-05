Desde hace casi 20 años el amor por los que no tienen voz mantiene a la Asociación Pro Defensa Animal (Aprodea) en acción, para rescatar, sacar adelante y buscar hogar a miles de perros y gatos que son abandonados en las calles, en condiciones deplorables.“El principal reto es concientizar a la gente de que un animalito es como otro miembro de la familia”, narra María Luisa Castillo, presidenta de la asociación.“Éramos un grupo de cinco mujeres desde 1996, todas tenemos animalitos y en aquel entonces veíamos la problemática. No era la situación tan grave como ahora, porque había menos población, pero igual había animales abandonados, con garrapatitas, enfermos, flaquitos…”“Entonces nos propusimos formar una asociación”, detalló María Luisa.Explicó que a inicios de constituirse como organización en 1998, los servicios no tenían costo, porque el objetivo era ayudar a las personas de bajos recursos.Con el paso del tiempo fue necesario aplicar una cuota de recuperación, principalmente en el servicio de esterilización y aplicación de vacunas, pero siguen siendo precios simbólicos.Castillo relató que a través de los años han sido múltiples las formas de abandono en las que encuentran a los animales, un ejemplo es que los dejan amarrados en las ventanas o cachorros recién nacidos en cajas, afuera de las instalaciones de Aprodea.Castillo relató que a través de los años han sido múltiples las formas de abandono en las que encuentran a los animales, un ejemplo es que los dejan amarrados en las ventanas o cachorros recién nacidos en cajas, afuera de las instalaciones de Aprodea.La entrevistada señaló que las hembras preñadas son las que más sufren, pues las rescatan en labores de parto en lugares como lotes baldíos y hasta debajo de los automóviles. En zonas muy insalubres, sin acceso a alimento ni agua.María Luisa relata que en algunos casos las personas llevan sus mascotas a esterilizar, proporcionan datos falsos y no regresan por ellas jamás.“Desgraciadamente nos falta mucha cultura para esto, pero hacemos todo lo que está en nuestras manos”, expresó.A pesar de la falta de recursos, menciona que a ningún animal se le niega la ayuda, al contrario, el Centro de Atención recibe hasta 17 mascotas diarias y todas son desparasitadas, esterilizadas y vacunadas, con el apoyo de cinco veterinarios.“Hemos salvado muchísimas vidas, ha sido mucha la labor en 20 años y seguimos”, dijo Castillo.Con ayuda de las redes sociales se publican las historias de cada mascota que llega a la asociación para buscarle un nuevo hogar.Para el proceso de adopción, informó, quien escoge un perrito o gatito llena una hoja con sus datos personales (domicilio y teléfono), para que personal de la asociación los visite durante la semana y se realicen observaciones respecto al tamaño de la mascota que desean y el espacio destinado para ella.A los futuros dueños se les pide que el animal tenga una casita bajo techo, que le proporcionen agua, comida, además de aclarar que la regla principal es “no calle”.Castillo puntualizó que las mascotas son entregadas con esterilización, vacunas, desparasitados y con un pequeño collar y placa; a cambio se pide una cuota mínima de 300 pesos, recurso que se destina para comprar medicamentos y realizar pagos de personal y de las instalaciones.“Es una labor titánica la que tenemos pero la satisfacción es saber que van a buenas casitas, que los quieren, vamos y nos mueven la colita y nos ven con una mirada como diciéndonos gracias”, expresó.Castillo exhortó a los ciudadanos a cuidar a sus mascotas y no dejarlos solos en casa si van a salir de vacaciones, menciona que es mejor dejarlos encargados con algún vecino o familiar. (Abril Salgado/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.