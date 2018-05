Identifican a presunto feminicida

El hombre que presuntamente mató a una mujer cuyo cadáver se localizó hace unos días tirado en un baldío ubicado en las calles Miguel de la Madrid y Ramón Rayón, ayer quedó a disposición de un Tribunal de Control.El sospechoso Luis Enrique Rodríguez Martínez declaró ante el Ministerio Público (MP) que sostenía una relación sentimental muy conflictiva con la víctima Ana Guillermina M., a quien asfixió con sus manos durante una discusión, sin la intención de privarla de la vida.Pero al ver que ya no tenía signos vitales se asustó y decidió aparentar que la víctima había sido asesinada por una venganza. por lo que le puso un cinto y un cable en el cuello, le amarró las manos y las piernas, le colocó una bolsa de plástico en la cabeza y la envolvió en una sábana blanca para luego tirarla en un lote cerca de unos arbustos.Ayer, Rodríguez Martínez fue trasladado a la Quinta Sala de la “Ciudad Judicial” a disposición de la jueza de Control Maribel Carrillo Mendoza para que un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Homicidios de Mujeres le formulara cargos por el delito de homicidio.El fiscal señaló que entre las 23:00 horas del pasado 16 de mayo y las 02:00 horas del día siguiente en un lugar aún no determinado y a bordo de un automóvil Ford Fusion, Luis Enrique Rodríguez privó de la vida a Ana Guillermina Meraz García y después tiró el cuerpo.El 17 de mayo a las 10:47 horas se reportó al 911 que había una persona tirada en un terreno domiciliado en Ramón Rayón y Miguel de la Madrid. Los primeros respondientes fueron los agentes de la unidad número 657 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por lo que dieron avisto a la Policía Ministerial.El reconocimiento de los restos de Ana Guillermina, quien contaba con 20 años de edad, fue realizado por su hermana y un tío después de que el cuerpo fue ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) y se le asignó el número 807/18/37.A raíz de la identificación del cadáver, agentes ministeriales y el MP le tomaron declaración a familiares y amigos y todos coincidieron en señalar que seis meses atrás la víctima había conocido a Luis Enrique y diez días antes se había cambiado a vivir con él luego de que su madre la corrió de su casa porque no cuidaba a sus hijos y al parecer era usuaria de mariguana y cristal.Ayer la jueza le preguntó al acusado si deseaba rendir declaración, pero él se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio.Después la resolutora escuchó los datos de prueba reunidos en contra de Luis Enrique Rodríguez, fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo jueves a las 11:00 horas y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

