Excocinero, a proceso penal por 'regalar' coca

Un cocinero jubilado fue vinculado ayer a proceso penal por delitos contra la salud en la modalidad de suministro de cocaína.José Luis Cabrera al parecer fue sorprendido entregando de forma gratuita una dosis del alcaloide y tenía en su poder otras 12 cantidades de la misma droga que superaron el peso permitido por la Ley General de Salud para suministro.El Ministerio Público señaló que el sospechoso suministraba, vendía y consumía la cocaína desde hace unos siete meses.El pasado 18 de mayo aproximadamente a las 7:30 de la tarde elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) presuntamente sorprendieron a Cabrera entregando un envoltorio del polvo blanco, con un peso de 0.34 gramos, a Ernesto Chacón en la calle Sandía casi cruce con Avena, de la colonia El Granjero.Al someter a una revisión a José Luis Cabrera, presuntamente los estatales le localizaron una caja de madera en la que había 12 dosis de la misma droga, la cual dio un peso de 4.09 gramos, así lo informó un agente del Ministerio Público (MP) a la juez de Control, Brisa Yadira Meraz Mendoza, en una audiencia pública realizada ayer en la Séptima Sala de la Ciudad Judicial.El fiscal preciso que Ernesto Chacón rindió declaración ante otro agente del MP, Carlos Manuel González González, al encontrarse en calidad de detenido. Esta persona fue exhortada a hablar con la verdad y expresó que él tenía cuatro años de conocer a Cabrera y sabe que desde hace unos siete meses él compra droga para vender, regalar y consumir.Chacón también indicó que José Luis es su amigo y a él siempre le ha regalado las dosis de cocaína. Precisó que ese 18 de mayo él fue a un taller mecánico ubicado en las calles antes señaladas y frente a la casa de Cabrera, con quien se encontró ese día y éste le invitó unas cervezas pero en esos momentos él no estaba tomando. José Luis también le preguntó que si quería un “pase”, él respondió que sí y entonces Cabrera le dio una bolsita con cocaína y casi al mismo momento pasaron los ministeriales.Ernesto Chacón también refirió que en casa de José Luis siempre hay mucha gente y ahí se consume cocaína.La abogada defensora del acusado le señaló a la jueza que no acreditaba la modalidad de suministro pues a Ernesto únicamente se le halló una dosis y esa no supera la cantidad permitida por la Ley General de Salud para considerarse suministro.Sin embargo, al emitir el auto de vinculación a proceso la jueza Brisa Yadira Meraz señaló que sí hay datos de prueba para considerar que se cometió el delito contra la salud en la modalidad de suministro y presumir que José Luis lo cometió.La resolutora también aprobó un plazo de un mes para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia, dado que la modalidad de suministro está considerada como grave por la ley.

