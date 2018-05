Un video divulgado ayer, en el que se observa a agentes de Tránsito someter a un civil que no obedeció la orden de darse la vuelta para su arresto, desató opiniones encontradas entre la ciudadanía; mientras algunos consideraron que se trata de un abuso, otros dijeron que el hombre actuó mal al no respetar a la autoridad.El incidente ocurrió el jueves 24 de mayo a las 4 de la tarde en las calles Limón y Valladolid, en la colonia Felipe Ángeles, donde chocó Nohemí Rincón, de 26 años y esposa del civil sometido.En la Estación de Policía Universidad, se supo que los agentes viales de apellidos López y Flores atendieron el percance y decidieron que el vehículo de la responsable del choque, un Subaru 1987, sería remitido al corralón; fue entonces que la mujer dio aviso a su esposo, Rafael Aguirre García, y éste llegó al sitio en el momento en que uno de los agentes estaba arriba del vehículo.Aguirre García, de 30 años, no estuvo de acuerdo con el peritaje inicial del accidente en el que su esposa aparecía como responsable de chocar su carro contra un Ford Mustang, lo que provocó el altercado.Verónica Jaramillo, directora de Tránsito, justificó ayer a los agentes viales.La funcionaria comentó que los elementos habían actuado conforme a los protocolos después de ser agredidos físicamente cuando se disponían a trasladar el vehículo de la responsable al corralón.Según la directora de Tránsito, el esposo de la involucrada bajó del auto a golpes al oficial, “pero eso no se tomó en video”, dijo.Los ánimos se caldearon y posteriormente el oficial lo encara y lo quiere arrestar; incluso le ordena que se dé la vuelta para esposarlo, pero éste no se deja y le lanza un puntapié, por lo que el agente lo derriba al piso. La compañera del oficial pide ayuda por radio, luego de unos minutos llega otro elemento y logran someter y poner las esposas a Aguirre, se ve en el video.“No lo esté ahorcando”, grita la esposa del detenido llorando y pide a los testigos que graben el incidente y que le hablen a los medios de comunicación para denunciar lo que consideró un abuso.La jefa de Tránsito dijo después que la persona detenida no debió actuar de esa manera al intervenir de forma violenta siendo ajeno al accidente.“Pues si no están vestidos de mariachi”, criticó Jaramillo ante la actitud asumida por el esposo de la conductora, de no haber respetado las indicaciones que se le dieron en el momento.Comentó que es un deber cívico respetar a las autoridades, “como lo hacemos en El Paso, allá no le levantamos ni la voz a los policías, mucho menos la mano”, expuso Jaramillo.Aguirre García fue detenido por algunas horas y obtuvo su libertad con el pago de una fianza en la Barandilla.Ayer no se logró contactar al hombre para obtener su versión del incidente.En Barandilla se informó que quedó detenido un par de horas y posteriormente su familia pagó una multa de 2 mil 600 pesos por su libertad, a cambio de evitar la sanción de 48 horas de arresto que determinó el juez.Jaramillo dijo que no se presentaron cargos por el delito de resistencia de particulares para evitar un desgaste de ambas partes.En Fiscalía, el vocero Alejandro Rubalcaba, informó que hasta la tarde de ayer no había tampoco denuncia presentada contra oficiales de Tránsito por estos hechos.El video, que fue divulgado ayer, provocó reacciones encontradas entre los lectores de El Diario.Un lector identificado como Jaime Barraza, aplaudió la actuación de los agentes pues, asegura, el civil agredió primero a los uniformados pero esa parte no fue grabada.“Si tuvieran un seguro de daños a terceros se evitarían tantos problemas, supongo que eso era el problema porque al parecer no estaba de acuerdo con el peritaje”, escribió en la página de Facebook de El Diario.Alanis JM comentó: “está bien, si agreden al oficial o se resiste al arresto debe atenerse a las consecuencias”.Ana Aida Ramírez también avaló el actuar de los tránsitos. “Bien por los agentes, a la autoridad se le respeta”, opinó.Alison Varela Cullen también consideró que el agente sólo sometió al civil, “muchos lo ven como golpes o abuso de autoridad. Bien por el agente”.Sin ambargo, un lector identificado como Imber M. Rodela, lamentó los hechos y criticó la actuación del agente que, consideró, retó al civil.Otro lector identificado como Racso Setneufis estuvo en contra del arresto y escribió: “Esperamos que no le toque a alguien de aquí lo que es un abuso de autoridad, la mayoría de los policías y agentes de Tránsito se creen el supremo sólo por traer armas y jamás son respetuosos, al contrario son unos abusones”.