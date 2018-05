El aspirante independiente a una diputación local Pablo Arana, se quejó de la tardanza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver su impugnación contra el IEE.“Estamos seguros de que saldrá en sentido positivo. El problema es que cada día que tarde en llegar la resolución me quedarán menos para la campaña”, dijo ayer.Arana, quien busca ser candidato al Sexto distrito local, impugnó ante el Trife una resolución emitida en abril para que exhortara al Instituto Estatal Electoral (IEE) que validara su candidatura.La impugnación va en el sentido de pedir que se ordene y no que se exhorte.El IEE rechazó su registro con el argumento de que no presentó el informe de reporte de operaciones a la Comisión de Fiscalización del INE, lo que Arana admitió que sucedió por error.“Esto definitivamente no pone el piso parejo para todos los independientes, nos vemos muy afectados. Creo que esta conducta no abona en nada a la democracia”, acusó el aspirante.De acuerdo con el expediente SG-JDC-105/2018, el 5 de abril el también regidor juarense determinó promover ante el TEPJF un juicio para la protección de los derechos político electorales, con el fin de que la autoridad jurisdiccional le validara el derecho de obtener la candidatura.Siguiendo la resolución del INE, el IEE determinó el 20 de abril no validar la aspiración de Arana. El mismo día, el TEPJF, en la Sala Regional Guadalajara, determinó revocar la resolución del INE.“La responsable (INE)… vulneró los principios de congruencia y exhaustividad, lo que se traduce en una indebida fundamentación y motivación, que el artículo 16 constitucional exige debe tener todo acto de autoridad”, indica la sentencia del TEPJF.

